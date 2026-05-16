El fenómeno de El Niño avanza más rápido de lo previsto en el Océano Pacífico y ya encendió las alertas meteorológicas en distintas partes del mundo. De acuerdo con una reciente actualización del Centro de Predicción Climática de la NOAA, existe una probabilidad de 2 entre 3 de que este evento alcance una intensidad fuerte o incluso extrema durante el otoño o invierno, convirtiéndose en un histórico “Súper El Niño”. El temor crece especialmente en Estados Unidos, donde este fenómeno podría provocar lluvias torrenciales, tormentas severas e inundaciones en varios estados.

La meteoróloga Jessica Delgado, de N+ Univision, advirtió que “la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica advierte que El Niño podría aparecer oficialmente en junio y fortalecerse hasta convertirse en un Súper El Niño durante el verano y el otoño”.

¿Qué es un “Súper El Niño”?

Delgado explicó que este fenómeno ocurre cuando las aguas del océano Pacífico se calientan mucho más de lo normal, alterando los patrones climáticos en diferentes regiones del planeta.

“Este fenómeno ocurre cuando las aguas del Pacífico se calientan más de lo normal y eso termina cambiando completamente el comportamiento del clima en muchas partes del mundo”, señaló la meteoróloga.

Además de generar un aumento de las temperaturas globales y olas de calor más intensas, el “Súper El Niño” también puede modificar las temporadas de lluvias, aumentar las tormentas y alterar la actividad ciclónica tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

Estados de EE.UU. con mayor riesgo de lluvias e inundaciones

Según explicó Delgado, las zonas del sur de Estados Unidos serían las más vulnerables a eventos extremos durante el invierno, especialmente por el incremento de precipitaciones y tormentas.

Estados que podrían verse más afectados:

California

Texas

Florida

La experta indicó que estas regiones podrían enfrentar:

Lluvias torrenciales

Tormentas más intensas

más intensas Riesgo elevado de inundaciones

Saturación de suelos y desbordes de ríos

“En Estados Unidos, por ejemplo, hacia el sur podemos ver más lluvias, tormentas e inundaciones desde California hasta Texas y llegando hasta Florida durante el invierno”, detalló Delgado.

Expertos mantienen la alerta por el “Súper El Niño” en EE.UU. ante el riesgo de tormentas e inundaciones. | Crédito: Crédito Patrick T. Fallon / AFP

¿Cómo impactaría el “Súper El Niño” a la temporada de huracanes?

Aunque el fenómeno podría aumentar las lluvias en varias zonas de EE.UU., también tendría un efecto importante sobre la formación de huracanes en el Atlántico.

Delgado explicó que el “Súper El Niño” suele generar fuertes vientos en niveles altos de la atmósfera sobre el Atlántico, algo que dificulta el desarrollo de ciclones tropicales.

Posibles efectos climáticos del “Súper El Niño”

Impacto Región afectada Menos huracanes Atlántico Más ciclones Pacífico Tormentas e inundaciones EE.UU. Sequías Caribe y Centroamérica Olas de calor Varias regiones del mundo

Sin embargo, la meteoróloga aclaró que esto no significa que la temporada de huracanes vaya a ser completamente tranquila.

“Esto no quiere decir que esta temporada no veamos ciclones tropicales”, advirtió.

El “Súper El Niño” en EE.UU. podría reducir la formación de huracanes en el Atlántico durante esta temporada. | Crédito: Magnific / Imagen referencial

Un fenómeno de “Súper El Niño” que preocupa a nivel mundial

Meteorólogos y autoridades climáticas mantienen vigilancia constante sobre la evolución de El Niño debido a su capacidad para alterar el clima global durante varios meses. Además de las lluvias extremas en algunas regiones, también podrían registrarse sequías severas en el Caribe y Centroamérica, así como temperaturas récord en distintos países.

Por ahora, expertos recomiendan seguir los reportes oficiales y estar atentos a posibles alertas meteorológicas, especialmente en las zonas con mayor riesgo de inundaciones durante la segunda mitad del año.

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