El temor a ser detenido o deportado está siendo explotado por estafadores que se presentan como “abogados” creados con inteligencia artificial en Estados Unidos para engañar a la comunidad inmigrante. Cada vez surgen más perfiles falsos que ofrecen servicios legales y, en realidad, buscan quedarse con tu dinero y tus datos personales, por eso es fundamental comprobar la licencia de cualquier representante antes de entregarle tu información o tu caso. ¿Sabes cómo hacerlo? Tranquilo, que a continuación te lo detallamos.

La nueva ola de estafas con “abogados” creados con IA pone en riesgo a miles de inmigrantes en EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO VERIFICAR LA LICENCIA DE TU ABOGADO PARA NO SER VÍCTIMA DE UNA ESTAFA?

Para verificar la licencia de tu representante y protegerte de estafas (incluyendo perfiles falsos creados con IA), hay que checar tres cosas: que tenga licencia vigente, que esté autorizado para inmigración y que su identidad coincida con la persona que te atiende.

Jaime Barrón, abogado de inmigración, recomendó en diálogo con N+ Univision: “Cuando empiece la conversación, busque la página web del despacho del abogado y llame al número que aparece, así a la antigua. También puedes ir a la oficina y sacar una cita (…). Ahora, si ya fueron a ver tres abogados y aparece uno nuevo que le dice algo bueno para usted, encima es barato: desconfíe”.

A continuación, algunas recomendaciones sobre cómo verificar la licencia de tu representante legal para no ser víctima de estafa y robos de identidad en Estados Unidos.

1. Confirmar que realmente es un abogado autorizado

Pídele siempre: nombre completo, estado donde menciona estar licenciado y su número de licencia (bar number / bar ID). Esto es muy importante, ya que un estafador suele evitar dar datos verificables.

Verifica su nombre en la página oficial del colegio de abogados (State Bar) del estado donde ejerce (por ejemplo, “State Bar of California”, “Florida Bar”, “Texas Bar”, etc.). Cuando ingreses, podrás ver: si está activo, si tiene sanciones y sus datos de contacto oficiales.

Recuerda que para inmigración solo son válidos los representantes acreditados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) que trabajan en organizaciones reconocidas. Estos se buscan en el listado oficial del Departamento de Justicia: Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

2. Revisar en los registros de inmigración (EOIR / DOJ / USCIS)

Para representación ante Corte de Inmigración, el nombre del abogado o representante debe aparecer en los registros de la EOIR. También hay una lista pública de personas suspendidas o expulsadas.

El DOJ publica un listado de: organizaciones reconocidas, representantes acreditados y proveedores de servicios legales gratuitos o de bajo costo en inmigración.

Cuando alguien te representa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), debe presentar el formulario G‑28 con su nombre y datos profesionales. USCIS notifica te notifica a ti como al representante, lo que ayuda a confirmar que está registrado en tu caso.

3. Protegerte del robo de identidad y de perfiles creados con IA

Como muchas estafas actuales usan videos manipulados con IA o cuentas falsas haciéndose pasar por abogados conocidos, no basta verlos en redes, hay que corroborarlos en las páginas oficiales de la barra estatal o DOJ.

Compara siempre: nombre y apellido, foto profesional y dirección de la oficina, teléfono o web que aparecen en el directorio oficial vs. los datos que te da la persona.

Señales de alerta: te piden pagar con tarjetas de regalo, criptomonedas o apps sin rastro, no te dan contrato por escrito ni traducido a tu idioma, prometen “nuevas leyes” o beneficios exprés que no aparecen en páginas oficiales de USCIS o del gobierno.

No basta con ver a alguien en redes ofreciendo ayuda legal: ahora también hay videos y cuentas creadas con inteligencia artificial para estafar (Foto: Freepik / Imagen referencial)

EN RESUMEN

Para verificar de forma rápida si el abogado que contactaste fue creado con inteligencia artificial puedes hacer lo siguiente:

Busca en Google: “State Bar + [nombre del estado] + attorney search” y poner ahí el nombre o bar number del abogado.

Verificar en los portales del DOJ/EOIR si aparece como representante autorizado o si figura en la lista de sancionados.

Pedir siempre copia del G‑28 presentado, si se trata de un caso migratorio.

Si sospechas fraude o robo de identidad, presenta una queja ante: la barra estatal correspondiente, la EOIR (si fue en Corte de Inmigración) y las autoridades locales de protección al consumidor.

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