Si eres un inmigrante con un proceso pendiente en Estados Unidos, debes estar muy atento al llamado de las autoridades, ya que el gobierno está implementando comparecencias colectivas para acelerar las deportaciones. Estas nuevas citaciones están generando preocupación entre quienes se encuentran en trámites migratorios porque pueden implicar cambios en la forma y el ritmo en que se revisan los casos. En esta nota te explicamos qué son las “mega audiencias” que realizará el Departamento de Justicia y por qué es importante no ignorar ninguna notificación oficial.

¿QUÉ SON LAS “MEGA AUDIENCIAS” DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU.?

Las “mega audiencias” son audiencias masivas en las que pueden participar hasta 100 inmigrantes al mismo tiempo, una cifra muy alta si se compara con las dos o tres docenas de personas que solían acudir al juzgado en su primera comparecencia ante el tribunal para presentar su caso y tratar de permanecer en Estados Unidos.

Con este mecanismo se adelantan casos que estaban programados originalmente para 2027, 2028 y 2029. Como consecuencia, muchos extranjeros reciben nuevas fechas de audiencia con poca antelación. Esta práctica comenzó en los tribunales de Chicago, Boston y Chelmsford, Massachusetts, y pronto se implementará también en Dallas.

Pero ¿por qué los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están acelerando las audiencias de los inmigrantes? El objetivo de agrupar los casos es emitir más órdenes de deportación.

LO QUE OPINAN LOS EXPERTOS SOBRE LAS “MEGA AUDIENCIAS”

Para la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), las “mega audiencias” están dirigidas a personas sin representación legal, pues quienes lleguen tarde o no se presenten en los tribunales recibirán órdenes de deportación.

Vanessa Dojaquez-Torres, abogada especializada en políticas públicas de AILA, señaló a NPR que esta situación perjudicará a muchos extranjeros, en especial a los que no tienen abogado y quienes desconozcan que sus fechas de audiencias se reprogramaron o adelantaron.

“La principal preocupación es que, dado que se trata de un grupo de personas sin abogados, no hayan recibido la notificación adecuada”, manifestó Dojaquez-Torres. Asimismo, indicó que los tribunales no cuentan con tantos asientos para las audiencias, por lo que el objetivo es claro: aumentar el número de órdenes de deportación.

Otro abogado que conversó con el mismo medio y prefiere mantenerse en el anonimato dijo: “Anticipan que la mayoría no se presentará y que simplemente podrán decir que completaron X número de casos porque se tratará de órdenes de deportación en ausencia”.

Además indicó que como la cantidad de inmigrantes será alta, lo único que provocaría sería hacinamiento en las salas y podría desbordar al personal judicial y a los jueces.

CONTRATAN MÁS JUECES

El Departamento de Justicia (DOJ) incorporó jueces de inmigración para reducir el atraso de casos y acelerar las resoluciones. De acuerdo con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), se contrató a 82 nuevos jueces, de los cuales 77 son permanentes y cinco temporales.

Vale mencionar que en lo que va del año fiscal 2026, se incorporó 153 jueces permanentes, la cifra más alta registrada por la agencia.

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