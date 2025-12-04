Una masa de aire polar extremadamente fría, conocida como Alberta Clipper, se aproxima a Estados Unidos y promete temperaturas históricamente bajas para más de 30 ciudades este fin de semana. Este sistema frontal, originado en la provincia canadiense de Alberta, se caracteriza por desplazarse con rapidez gracias a la intensidad de su aire frío, afectando con fuerza desde el Medio Oeste hasta el NorEste del país en tan solo 12 horas.

El Alberta Clipper es un sistema frontal frío que se origina en la provincia de Alberta, en Canadá. Se llama Clipper porque se mueve rápidamente hacia el sur y este de Estados Unidos, llevando consigo aire polar muy frío. Aunque normalmente provoca vientos fuertes y bajas temperaturas, suele producir menos nieve acumulada que otras tormentas de invierno más lentas, pero puede generar un frío intenso y repentino en las regiones que atraviesa.

Las autoridades en EE.UU. advierten sobre la alerta meteorológica por el avance del Alberta Clipper. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Según Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, “se trata de la masa de aire polar más gélida de esta temporada. Este sistema, llamado Alberta Clipper, generará que de jueves 4 a viernes 5 de diciembre más de 30 ciudades registren temperaturas récord nunca antes vistas en los registros climatológicos”.

Ciudades bajo alerta por frío extremo

El viernes 5 de diciembre se perfila como la mañana más fría de la temporada. En Chicago, se espera que la temperatura baje a -1°, superando el récord histórico de 4° establecido en 2005. “Para un 5 de diciembre, Chicago nunca había registrado temperaturas tan gélidas”, añadió Robles.

Los residentes deben prepararse para temperaturas récord y frío extremo mientras el Alberta Clipper se desplaza rápido. | Crédito: Bryan R. Smith / AFP

Entre las ciudades más afectadas por la invasión polar se encuentran Spencer, Sioux City, Des Moines, Lincoln, Quincy, Kansas City, Wausau, La Crosse, Waterloo, Moline, Peoria, Springfield, Chicago, Kalamazoo, South Bend, Detroit, Columbus, Wilmington, Youngtown, Pittsburgh, Wheeling, Parkersburg, Binghamton, Allentown, Bridgeport y Manchester, además de Green Bay, donde la sensación térmica podría descender hasta -14°.

Pero el frío no se limitará a los Grandes Lagos. La masa de aire polar se extenderá hacia el NorEste: en Boston la sensación térmica rondará 1°, en Nueva York los termómetros marcarán 17° y en Washington D.C. se prevé 20°. Este fenómeno obliga a que las autoridades y la población tomen precauciones ante posibles complicaciones en transporte, servicios y actividades al aire libre.

