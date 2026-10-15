Un intenso frente frío se aproxima a Estados Unidos y trae consigo altas posibilidades de descender las temperaturas hasta 40 °F. Esto significa que los habitantes de ciertas áreas del país pueden enfrentar un clima gélido en el momento menos oportuno, obligándolos a tomar precauciones desde ahora para evitar severas consecuencias. En este artículo informativo te comentaré desde qué fecha se espera este panorama y qué regiones se verán afectadas.

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Lo curioso es que, en estos últimos días, más de 20 estados del centro y este de EE. UU. han registrado temperaturas superiores al promedio, según información de los meteorólogos de Fox Weather, pero este buen clima cambiará drásticamente.

A pesar que se experimentó un clima agradable en los últimos días, llegará a su fin de manera repentina. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuándo comenzará el descenso de temperaturas en EE. UU. y qué regiones resultarán afectadas

Un reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que este descenso repentino de temperaturas se registrará desde este viernes 16 de octubre, pues el frente frío previsto desplazará el calor.

Entre las regiones que presentarán un clima gélido son las Grandes Llanuras del Norte y Centrales, y el Alto Medio Oeste. Para ser más específicos, se espera que los estados de Maine y Texas, y las ciudades de Nueva York y Boston resulten más afectadas.

Si bien para el presente día algunos de estos lugares presentan temperaturas máximas de unos 80 °F, estos valores caerán repentina entre 40 y 50 °F para este viernes. Eso sí, este frío no se sentirá al mismo tiempo ni con la misma fuerza en todas las áreas posiblemente afectadas.

Lo alarmante será para este fin de semana, pues es posible que ciertos sectores de las Llanuras y el Alto Medio Oeste puedan alcanzar el punto de congelación, es decir, entre 20 y 30 °F.

Según los pronósticos, Nueva York es uno de los estados con mayor riesgo de registrar heladas para este fin de semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / jesse

Cómo prepararse ante este clima gélido que se aproxima a estas regiones de EE. UU.

En caso consideres que resides en algunas de las regiones señaladas, es importante que tomes precaución para evitar los síntomas de congelamiento e hipotermia. Como primer punto, ingresa a weather.gov para que revises los pronósticos climáticos en los próximos días.

Si tienes que salir temprano de casa para dirigirte a trabajar o estudiar durante este fin de semana, tienes que usar ropa abrigadora en su totalidad. Lo recomendable es usar hasta tres capas de prendas y, sobre todo, cubrir tus manos y boca.

También prioriza el cuidado de tu familia —especialmente si tienes convives con personas de la tercera edad— y mascotas.