Los residentes del noreste de Estados Unidos disfrutarán de un breve aumento de las temperaturas antes de un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. La llegada de una masa de aire frío procedente de Canadá podría llevar los termómetros a sus niveles más bajos de la temporada durante el fin de semana, con fuertes ráfagas de viento, lluvias y la posibilidad de que caigan los primeros copos de nieve del otoño en las zonas de mayor altitud. El descenso térmico también podría obligar a algunas familias a encender por primera vez la calefacción.

Según AccuWeather, el cambio comenzará a sentirse hacia el final de la semana, cuando una tormenta avance desde la región de los Grandes Lagos hacia Nueva Inglaterra. Aunque la mayor parte del noreste tendrá precipitaciones en forma de lluvia, algunas áreas montañosas del norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine podrían registrar nevadas breves.

¿Qué zonas del noreste de EE.UU. tendrán más frío este fin de semana?

El aire frío avanzará hacia el noreste durante los últimos días de la semana y alcanzará su mayor impacto entre el viernes y el sábado. Las temperaturas más bajas se esperan en las zonas elevadas de Nueva York y Nueva Inglaterra, donde los valores máximos podrían quedarse en los 30 °F, equivalentes a temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C.

Estas son las áreas que podrían experimentar las condiciones más frías:

Norte de Nueva York Temperaturas máximas de 30 °F en zonas elevadas y mínimas de 20 °F durante la noche del sábado. Vermont Frío intenso, con temperaturas nocturnas que podrían descender a los 20 °F. New Hampshire Posibles mínimas de 20 °F en la noche del sábado, especialmente en áreas del norte y de mayor altitud. Maine Descenso de temperaturas y posibilidad de copos de nieve en las zonas montañosas. Resto del noreste Máximas de 50 °F en sectores más al sur y lluvias asociadas con el paso de la tormenta.

Las temperaturas de sensación térmica podrían situarse entre 5 y 15 °F por debajo de los valores registrados en los termómetros debido a los vientos y la nubosidad. Por ello, el frío podría sentirse con mayor intensidad durante las actividades al aire libre.

El follaje otoñal se aprecia en Burlington, Maine, el 13 de octubre de 2026. | Foto por CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Dónde podrían caer los primeros copos de nieve de la temporada?

La posibilidad de las primeras nevadas del otoño se concentra en las zonas montañosas del norte de Nueva York y Nueva Inglaterra. El aire frío que llegará desde Canadá podría generar copos de nieve en los puntos de mayor elevación, aunque no se espera que el fenómeno provoque acumulaciones importantes.

Los lugares con mayores posibilidades de registrar nieve son:

Las montañas Adirondack , en el norte del estado de Nueva York.

, en el norte del estado de Nueva York. Las Green Mountains , en Vermont.

, en Vermont. Las White Mountains , en New Hampshire.

, en New Hampshire. Las zonas elevadas del norte de Maine.

En estas áreas, la nieve podría aparecer al comienzo del fin de semana y desaparecer en poco tiempo. De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, las acumulaciones serían limitadas o incluso inexistentes.

En las demás localidades del noreste, el sistema meteorológico dejaría principalmente lluvias y chubascos. La tormenta también podría producir tormentas eléctricas y ráfagas de viento el viernes y durante la noche.

El frío en EE.UU. llegará el fin de semana con lluvias, fuertes vientos y mínimas de 20 °F en algunas áreas. | Crédito: shaunl / iStock / shaunl

¿Cuándo comenzará el descenso de las temperaturas?

El cambio llegará después de un breve periodo de temperaturas más agradables. Durante el miércoles, el aire cálido avanzará por buena parte de Nueva Inglaterra, antes de que las condiciones vuelvan a deteriorarse hacia el final de la semana.

Miércoles Aumento de las temperaturas en buena parte de Nueva Inglaterra. Viernes Llegada de vientos fuertes, lluvias y posibles tormentas eléctricas. Sábado Jornada más fría, con máximas de 30 °F en las zonas elevadas y de hasta 50 °F en áreas más al sur. Noche del sábado Mínimas generalizadas de 30 °F, con valores de 20 °F en el norte de Nueva York, Vermont y New Hampshire. Domingo Recuperación gradual de las temperaturas, con máximas de 40 °F y 50 °F, además de condiciones más secas.

Los residentes que todavía no hayan encendido la calefacción podrían necesitar hacerlo durante este episodio de frío. Las temperaturas nocturnas previstas, especialmente en las zonas montañosas, podrían acercarse o descender por debajo del punto de congelación.