A poco de llegar al fin de semana, los expertos en meteorología han advertido sobre condiciones climáticas severas en Estados Unidos que impactarán a millones de personas: una poderosa tormenta de nieve acompañada de un peligroso aire ártico se aproxima a gran parte del país, amenazando con paralizar diversas regiones desde este viernes 23 de enero . No solo se registraría nieve o formación de hielo, también se espera un descenso drástico de las temperaturas que pone en alerta a millones de residentes. En los siguientes párrafos, te revelaré cuáles son las zonas que enfrentarán el mayor impacto.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que distintas ciudades podrían registrar valores térmicos de hasta 55 °F bajo cero. Esto significa que este frío podría dar posibilidad a padecer problemas graves de salud.

Por ejemplo, las temperaturas bajo cero ocasionan que la piel y las extremidades reciban menos sangre para que se mantenga el calor en órganos vitales. Esto significa que la presión arterial suba e incremente la función del corazón, dando la posibilidad de padecer un infarto o accidente cerebrovascular.

También existe la probabilidad de sufrir hipotermia o congelación. Por esa razón, es sumamente importante vestirse con ropa abrigadora y por capas; además de cubrir partes clave del cuerpo, tales como orejas, manos, nariz, entre otros.

Ante esta advertencia, los expertos recomiendan vestirse en capas para amortiguar el frío extremo. (Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Qué ciudades de EE.UU. registrarían temperaturas de 55 °F bajo cero

Según Jessica Delgado, meteoróloga de Univision, el ambiente gélido se registrará principalmente en la zona de James River Valley, situado en Carolina del Norte. La advertencia ha sido emitida y estará vigente hasta el domingo 25 de enero.

La situación más crítica será en Duluth, Minnesota, y sus alrededores, donde se esperan que las temperaturas oscilen ente 40 y 55 grados bajo cero. Esta zona de impacto incluye a los condados de Crow Wing, Aitkin, Itasca y Carlton, así como en el sector central de St. Louis y las áreas del sur de Cook y Southern Lake.

La ciudad de Duluth, Minnesota, registraría una temperatura entre 30 y 40 grados bajo cero desde este viernes 23 de enero. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por otro lado, una vasta región que comprende el noreste y centro-oeste de Wisconsin, junto a otras localidades de Minnesota, podrían enfrentar temperaturas de hasta 33 grados bajo cero.

Entre las ciudades afectadas se encuentran Minneapolis, Hastings, St. Peter, Elk River, Olivia y Wilmar. También se incluye localidades como Chippewa Falls, Granite Falls, Chaska y New Ulm, entre otras.

