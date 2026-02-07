El invierno seguirá azotando en la región noreste de Estados Unidos, trayendo temperaturas gélidas y condiciones que perjudicarían notoriamente en el traslado de transeúntes y conductores. En caso estés residiendo en el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) , debes prestar atención ante la alerta de frío extremo que han emitido los expertos en meteorología para este fin de semana, ya que el descenso de los valores térmicos representan un riesgo mortal. En los siguientes párrafos, te mencionaré cuáles serán las posibles temperaturas hora por hora en las principales ciudades de esta área durante este sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se encargó de emitir esta advertencia. Aunque se registró una ligera capa de nieve en el área desde la noche del viernes 6 de febrero, lo alarmante se relaciona a los valores térmicos que alcanzarán el punto de congelación desde hoy.

Es más, se prevé que la sensación térmica en estos tres estados podría oscilar entre los -15 a -30 °F para este fin de semana. Esto representa un severo riesgo de desarrollar hipotermia o congelación en tan solo 30 minutos.

Nueva Jersey también corre el riesgo de registrar una sensación térmica entre los -15 y -30 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Temperaturas en el área triestatal hora por hora en el área triesttal

Sábado 7 de febrero, 8:00 a.m.

En las principales ciudades del área triestatal, los valores térmicos oscilaron entre 19 a 23 °F. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York registró un valor térmico de 19 °F; mientras que las áreas de Newark y Bridgeport mantuvieron temperaturas de 19 °F y 23 °F, respectivamente. La sensación térmica en estas área no superaron los 9 ° F.

Sábado 7 de febrero, 12:00 p.m.

En este horario, los valores térmicos descendieron ligeramente, pero lo alarmante fue la sensación térmica que se posicionó por debajo del punto de congelación. Las bajas temperaturas se hicieron sentir en la región, con termómetros marcando 15 °F en la ciudad de Nueva York, mientras que en las localidades de Newark y Bridgeport registraron 15 y 17 °F, respectivamente.

La ciudad de Nueva York está presentando un clima muy gélido para este fin de semana. (Crédito: AP Foto/Cara Anna) / Cara Anna

Sábado 7 de febrero, 10:00 p.m.

Los habitantes de las ciudades de Nueva York, Newark y Bridgeport deberán abrigarse por capas, ya que las temperaturas descenderán por debajo de los 10 °F. Es más, la sensación térmica en estas áreas se posicionarán entre los -11 y -9 °F.

Domingo 8 de febrero, 8:00 a.m.

Se prevé una situación crítica para los residentes de estas tres localidades, debido a que el termómetro no superará los 9 °F y la sensación térmica corre el riesgo de desplomarse hasta alcanzar los -15 °F.

Domingo 8 de febrero, 3:00 p.m.

En este horario, los valores térmicos repuntarán en las principales ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Los reportes prevén que las temperaturas oscilarían entre los 14 y 17 °F, aunque la sensación térmica se mantendrá en un solo dígito.

