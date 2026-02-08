Los habitantes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están ante un latente riesgo de desarrollar hipotermia o congelación en cuestión de minutos, ya que los valores térmicos en el área triestatal han descendido drásticamente. Ante este peligro climático, las autoridades meteorológicas han emitido un aviso de frío extremo que rige desde este domingo 8 de febrero hasta el lunes 9 de febrero. Si quieres conocer el pronóstico climático comprendido en este periodo de tiempo, te invito a leer los siguientes párrafos y así estés preparado ante este clima gélido.

Un informe del equipo meteorológico CBS News dejó en evidencia las drásticas condiciones climáticas que se han registrado en esta zona para el cierre de semana. Aunque el área triestatal presentó un clima soleado en gran parte de este domingo, las temperaturas no variaron en las principales ciudades.

Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York los registros se mantuvieron en 18 °F; es decir, por debajo del punto de congelación. En zonas como Belmar y Toms River, las temperaturas alcanzaron máximas de 20 °F durante la jornada.

Los habitantes del área triestatal no solo enfrentan bajas temperaturas, también acumulaciones ligeras de nieve. (Crédito: AFP)

Es importante añadir que los vientos también influirán en el clima del área triestatal, ya que llegarán a velocidades máximas de 56 km/h. Dichas ráfagas ocasionarán que la sensación térmica siga descendiendo drásticamente en lo que resta del día.

Ante este clima gélido, las autoridades locales recomiendan a sus respectivos ciudadanos que eviten salir a las calles, ya que representa un peligro. Estar expuesto al clima frío por mucho tiempo ocasionaría un severo daño a la piel en caso la persona no esté abrigada correctamente.

Un ligero incremento de los termómetros para este nuevo inicio de semana

Aunque el medio citado indicó que la tendencia fría seguirá impactando a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, se espera que los valores térmicos se incrementen ligeramente para este nuevo inicio de semana.

Las temperaturas alcanzarán máximas de 30 °F; es más, no se esperan grandes tormentas en los días próximos. Eso sí, es importante seguir tomando las precauciones necesarias, ya que el clima gélido no desaparecerá en el área triestatal.

Se espera una mejora ligera en los valores térmicos del área triestatal. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Cantidad de nieve registrada en las principales ciudades del área triestatal este fin de semana

Montauk, Nueva York: 7.3 pulgadas.

Orienta, Nueva York: 5.5 pulgadas.

Speonk, Nueva York: 5 pulgadas.

Shirley, Nueva York: 2.5 pulgadas.

Randolph, Nueva Jersey: 1 pulgada

Central Park: 0.1 pulgadas.

