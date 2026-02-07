Máxima atención en el noreste de Estados Unidos de cara a este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero, cuando una masa de aire extremadamente frío se instalará con fuerza sobre la región. La zona triestatal será una de las más afectadas, con temperaturas muy por debajo del punto de congelación durante todo el fin de semana. En varios puntos, los termómetros caerán a rangos negativos en Fahrenheit durante la madrugada y apenas alcanzarán un solo dígito en horas de la tarde, aumentando el riesgo para la salud y complicando la movilidad. El meteorólogo Osmany Lorenzo Amaro advirtió que se trata de un episodio “muy intenso y persistente”, poco común incluso para el invierno.

Ciudades con frío extremo este 7, 8 y 9 de febrero

Según el pronóstico, los estados más afectados por este frío extremo incluyen Pensilvania, Nueva York, Vermont, Maine, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Ohio, Virginia Occidental y Virginia. Dentro de estas zonas, varias ciudades clave sentirán con mayor fuerza el impacto de las bajas temperaturas:

Nueva York

Boston

Filadelfia

Ciudades del centro y oeste de Pensilvania

Zonas urbanas de New Jersey

Regiones del norte y este de Ohio

Ciudades del norte de Virginia Occidental

Varias ciudades de EE.UU. registrarán valores bajo cero en Fahrenheit entre el 7 y el 9 de febrero. | Crédito: TIMOTHY A.CLARY / AFP

De acuerdo con el experto, en Pensilvania las temperaturas podrían descender hasta -13 °F al amanecer del sábado, mientras que gran parte del estado de Nueva York registraría mínimas entre -13, -15, -17 y hasta -19 °F. “Son fríos realmente muy intensos que estarán abarcando prácticamente todo el noreste”, explicó el meteorólogo, subrayando que incluso las temperaturas máximas serán preocupantes.

En ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia, las máximas podrían quedarse en un solo dígito durante el día. En algunos puntos del estado de Nueva York, incluso hacia la 1 de la tarde, los valores podrían rondar los 0 °F, una situación que refleja la severidad de este episodio invernal.

Las autoridades en EE.UU. recomiendan extremar precauciones ante el impacto del intenso frío invernal. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

A este escenario se suma la presencia de nieve, aunque no se espera que sea particularmente intensa. Se prevén nevadas ligeras en la zona triestatal y en áreas cercanas a los Grandes Lagos, como Wisconsin, Michigan, el norte de Minnesota, Indiana, Ohio, Virginia Occidental, Vermont y Connecticut. “Con tanto frío y el paso de tormentas invernales, la nieve va a estar presente”, señaló el especialista.

Ante este panorama, las autoridades y expertos recomiendan prepararse con anticipación, abrigarse adecuadamente, limitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse informados durante este fin de semana del 7, 8 y 9 de febrero, marcado por uno de los fríos más intensos de la temporada en el noreste de Estados Unidos.

