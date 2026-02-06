Un fin de semana brutalmente frío se avecina para más de 100 millones de personas en el noreste de Estados Unidos. El aire ártico avanza con fuerza desde el este de Canadá y trae consigo una combinación peligrosa: una primera ráfaga de nieve en algunas zonas, seguida de una congelación rápida y vientos intensos. En este escenario, el frío extremo deja de ser solo una molestia y pasa a convertirse en un riesgo real para la salud, incluso si la exposición es breve. La congelación ya no es una idea lejana, sino una amenaza concreta para la piel y los tejidos. Entender qué hace tu cuerpo para protegerse del frío y saber cómo actuar ante los primeros signos puede marcar una diferencia clave, sobre todo cuando las temperaturas pueden caer entre 15 y 30 grados bajo cero en algunos sectores.

Qué hace tu cuerpo para protegerse

Según explicó Pedro Enrique Montoro, meteorólogo de Telemundo47, el cuerpo humano cuenta con una especie de “capa térmica” invisible que actúa como un escudo natural de calor.

El problema aparece cuando el aire ártico irrumpe con fuerza y se combina con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta 50 millas por hora. Ese viento desplaza el calor corporal y rompe esa barrera protectora, obligando al organismo a trabajar mucho más para mantener su temperatura interna.

“Por eso, hay que abrigarse en capas al máximo, evitar exponerse a estas condiciones extremas ya que el cuerpo pierde calor mucho más rápido de lo que puede producirlo”, dijo Montoro.

Las bajas temperaturas en EE.UU. pueden provocar congelación en pocos minutos. | Crédito: Freepik

Congelación: qué es y por qué es peligrosa

La congelación es una lesión causada por el frío extremo. Provoca la pérdida de sensibilidad y cambios de color en la piel, especialmente en zonas expuestas como la nariz, las orejas, las mejillas, el mentón y los dedos de las manos y los pies. En casos graves, puede generar daños permanentes en los tejidos e incluso llevar a amputaciones. Es una condición seria que no debe subestimarse, ya que muchas veces avanza sin que la persona lo note de inmediato.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

El riesgo de sufrir congelación aumenta si una persona tiene mala circulación sanguínea o no está vestida de manera adecuada para temperaturas extremadamente frías. La falta de protección, sumada al viento y al frío intenso, acelera la pérdida de calor corporal.

Signos y síntomas de la congelación

Presta atención a las señales tempranas. Si aparece enrojecimiento o dolor en alguna zona de la piel, es fundamental resguardarse del frío de inmediato. Otros signos claros de congelación incluyen:

Piel blanca o de tono amarillo grisáceo

o de tono amarillo grisáceo Piel que se siente muy firme o con aspecto brillante

o con aspecto brillante Entumecimiento

En muchos casos, la persona afectada no se da cuenta de que tiene congelación hasta que alguien más se lo señala, precisamente porque la zona afectada pierde sensibilidad.

El frío extremo en EE.UU. pone en riesgo la salud incluso con exposiciones cortas al aire libre. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

No espere: tome medidas

Si usted u otra persona presenta signos de congelación, busque atención médica. También es importante verificar si hay síntomas de hipotermia, una condición aún más grave que requiere atención médica de emergencia inmediata.

Si la persona muestra signos de congelación pero no de hipotermia y no hay atención médica disponible de inmediato, se recomienda:

Llevarla a un lugar cálido lo antes posible.

lo antes posible. Evitar que camine si tiene congelación en los pies o dedos, salvo que sea absolutamente necesario.

si tiene congelación en los pies o dedos, salvo que sea absolutamente necesario. No frotar la zona congelada ni masajearla, y nunca usar nieve.

ni masajearla, y nunca usar nieve. Sumergir el área afectada en agua tibia , no caliente, con una temperatura cómoda al tacto.

, no caliente, con una temperatura cómoda al tacto. Si no hay agua tibia, usar el calor corporal , como colocar los dedos afectados bajo la axila.

, como colocar los dedos afectados bajo la axila. No usar almohadillas térmicas, lámparas de calor, estufas, chimeneas ni radiadores, ya que la piel entumecida puede quemarse con facilidad.

Estas medidas no sustituyen la atención médica adecuada. La congelación debe ser evaluada por un profesional de la salud, y la hipotermia siempre debe tratarse como una emergencia médica. En un episodio de frío extremo como el que enfrenta EE.UU., actuar a tiempo puede evitar consecuencias graves.

