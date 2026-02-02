Para este nuevo inicio de semana, Florida está registrando temperaturas por debajo del punto de congelación , un panorama totalmente sorprendente e inusual, ya que la región se caracteriza por brindar un ambiente cálido a sus habitantes en gran parte del año. Estas condiciones climáticas suelen ser peligrosas, ya que una persona podría padecer de hipotermia o congelación en cuestión de minutos si no toma las precauciones necesarias. De ser residente, te preguntarás hasta qué fecha se registraría este clima gélido en el ‘Estado del Sol’. En los siguientes párrafos, te revelaré los pronósticos meteorológicos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la reciente ola de frío extremo en Florida se debe al desplazamiento de una masa de aire ártico extremadamente frío hacia el sureste del país, sumado a la presencia de un fuerte sistema de baja presión.

Por consecuente, los valores térmicos en gran parte del estado se situaron por debajo del punto de congelación. Un claro ejemplo ha sido durante la madrugada de este lunes 2 de febrero, donde los termómetros no superaron los 32 °F, según Osmany Lorenzo Amano, meteorólogo de Telemundo ,

Además, las ráfagas de viento en la región favorecieron este clima gélido, permitiendo que los habitantes de las ciudades de Tallahassee, Jacksonville, Tampa, Orlando y Miami experimenten una sensación térmica que osciló entre los 16 ° y 28 °F.

Este mal tiempo no solo afectó a los planes cotidianos de miles de residentes, también se registraron cancelaciones y retrasos de vuelos comerciales en los Aeropuertos Internacionales de Miami y Fort Lauderdale.

Las temperaturas gélidas en Florida incrementan el riesgo de que un habitante desarrolle hipotermia o congelación. (Crédito: Bryan R. SMITH / AFP)

¿Hasta qué fecha se registrará el ambiente extremadamente gélido en Florida?

Los informes del NWS advierten que este panorama gélido en Florida se mantendrá hasta el anochecer del martes 3 de febrero. Esto significa que los valores térmicos se incrementarán levemente, aunque solo será momentáneo, ya que nuevamente descenderán drásticamente para el fin de semana.

Por consecuente, tendrás que mantenerte abrigado por capas y evitar salir a las calles durante el día indicado. No cumplir con las recomendaciones significaría un grave riesgo, ya que desarrollarías hipotermia en cuestión de tiempo, lo que agravaría tu salud y tendrías un desenlace fatal.

Se espera que este frío gélido se mantenga hasta el martes 3 de febrero, aunque aparecerá nuevamente el fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Animales también “sufren” por frío extremo en Florida

Las bajas temperaturas también tienen un efecto negativo en los animales que habitan en Florida. En el caso de las iguanas, entran en estado de letargo por varias horas. Entonces, si se ubican desde una zona elevada, pueden caer e impactarse bruscamente contra el pavimento.

Recientemente, se han registrado tortugas aturdidas por el frío extremo. Durante este día, la policía de Treasure Island rescató a una de esta especie marina que se encontraba en debilidad extrema. Afortunadamente, un equipo especializado actuó rápidamente para su rehabilitación.

