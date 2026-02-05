Nueva York vuelve a mirar al cielo —y al termómetro— con atención. Cuando parecía que la ciudad iba a tomarse un respiro tras varios días de frío persistente, una nueva irrupción de aire ártico se asoma justo a tiempo para el fin de semana. Aunque la nieve no será la gran protagonista, el descenso de temperaturas sí promete sentirse con fuerza. La combinación de posibles nevadas ligeras y un frío intenso mantiene en alerta a residentes y autoridades, sobre todo después de una semana reciente marcada por temperaturas bajo cero y consecuencias graves para la población más vulnerable. La pregunta que muchos se hacen es la misma: ¿qué tan frío se pondrá realmente y qué esperar entre viernes y domingo?

Cuánta nieve caerá en Nueva York

Durante la madrugada del miércoles se registraron chubascos de nieve en la región, aunque no se acumuló nieve en el suelo .

en la región, aunque . Existe una nueva probabilidad de nieve entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Las acumulaciones previstas son menores a una pulgada, por lo que no se espera un impacto significativo por nieve.

Qué temperaturas se esperan en Nueva York

Aunque la nieve no será el mayor inconveniente, el frente de frío ártico sí traerá temperaturas peligrosamente bajas.

Por números:

Miércoles: máxima cercana a 35°F .

. Viernes: la temperatura desciende hasta 28°F .

. Sábado y domingo: máximas alrededor de 19°F, con mínimas de un solo dígito.

Este nuevo episodio de frío llega apenas días después de que la ciudad enfrentara más de una semana continua bajo cero, un periodo que estuvo vinculado a 16 muertes relacionadas con el frío.

Alerta por frío extremo

Está vigente una Extreme Cold Watch desde la noche del sábado hasta la tarde del domingo.

Dónde: Hudson Valley y Taconics, en el este de Nueva York, y todo el oeste de Nueva Inglaterra.

Hudson Valley y Taconics, en el este de Nueva York, y todo el oeste de Nueva Inglaterra. Qué se espera: sensaciones térmicas peligrosas, entre 20 y 35 grados bajo cero .

sensaciones térmicas peligrosas, entre . Impacto: el frío extremo podría provocar congelación de la piel expuesta en tan solo 10 minutos.

Recomendaciones clave

Abrigarse en capas , incluyendo gorro, guantes y protección para el rostro.

, incluyendo gorro, guantes y protección para el rostro. Evitar exposiciones prolongadas al aire libre.

Proteger las tuberías: aislarlas, drenarlas o dejar correr el agua lentamente para evitar que se congelen.

El fin de semana se perfila más gélido que blanco en Nueva York. La nieve será limitada, pero el frío exigirá precaución extra y atención a las alertas oficiales.

