Un nuevo sistema invernal avanza sobre el centro y el este de Estados Unidos y dejará temperaturas inusualmente bajas, acompañadas de condiciones peligrosas para viajar. El evento llegará en un momento en el que gran parte del territorio aún se recupera del mal tiempo reciente, por lo que las autoridades piden extrema precaución.

Los modelos anticipan que el descenso térmico será notable desde las primeras horas del miércoles, con mañanas en el rango de los 40 °F y máximas que no lograrán recuperarse durante la tarde, creando un ambiente gélido generalizado. A esto se suma la presencia de viento y humedad que podría complicar aún más las carreteras y las actividades al aire libre.

Las temperaturas caerán de forma drástica en EE.UU., dejando máximas que no lograrán recuperarse durante la tarde. | Crédito: Noticias Telemundo

Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, advierte que en varias zonas del país las temperaturas estarán hasta 20 °F por debajo de lo normal para esta época del año.

“Eso representa un peligro en las carreteras”, señaló, al explicar que el frío extremo prolongado puede generar superficies resbaladizas, congelamiento rápido y condiciones de viaje muy riesgosas.

Los meteorólogos advierten que EE.UU. enfrentará temperaturas muy por debajo de lo normal para esta época del año. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Según Robles, lo que viene para los últimos días de esta semana son temperaturas muy frías, por lo que recomienda a la población abrigarse bien. En muchos sectores el amanecer estará en los 40 °F, pero las temperaturas máximas en la tarde no se recuperarán de manera considerable, intensificando la sensación de frío.

El miércoles 3 de diciembre dejará registros que muestran claramente la magnitud del evento invernal:

Chicago: 33 °F (solo un grado por encima del punto de congelación)

33 °F (solo un grado por encima del punto de congelación) Minneapolis: 21 °F

21 °F Bismarck, Dakota del Norte: 9 °F

Estos valores representan hasta 22 °F por debajo del promedio esperado para comienzos de diciembre.

Pronóstico para el miércoles 3 de diciembre

Bismarck: 9°

Minneapolis: 21°

Omaha: 31°

Denver: 28°

Wichita: 41°

Chicago: 33°

St. Louis: 39°

Columbus: 34°

Nashville: 48°

Philadelphia: 41°

Greensboro: 46°

Las carreteras de EE.UU. podrían volverse riesgosas debido al congelamiento prolongado. | Crédito: PEDRO UGARTE / AFP

Además, Robles detalla que tres días consecutivos con mucho frío afectarán al Medio Oeste de EE.UU., generando un ambiente de riesgo permanente. No solo por caer bajo el punto de congelación, sino por la persistencia de estas temperaturas. Carreteras congeladas, fuentes heladas y caminos peligrosos serán un desafío para quienes deban conducir o realizar actividades al aire libre.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado, evitar viajes innecesarios y tomar medidas adicionales de protección, especialmente en las zonas más expuestas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!