Ante la cercanía del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, autoridades y expertos de Los Ángeles lanzaron una advertencia sobre el uso de fuegos artificiales este 4 de julio. En una ciudad especialmente vulnerable a incendios y con un historial de incidentes relacionados con la pirotecnia, el llamado busca que la población tome en serio los riesgos asociados a estas celebraciones. ¿Qué dijeron exactamente? A continuación, la respuesta.

Espectadores del tradicional Show de Fuegos Artificiales del 4 de Julio (Foto: AFP)

¿CUÁL ES LA ADVERTENCIA QUE LANZARON?

La advertencia central de las autoridades para el 250 aniversario de EE.UU. fue pedir a la ciudadanía dejar los fuegos artificiales en manos de profesionales, además de recordar que en el condado de Los Ángeles toda la pirotecnia de consumo es ilegal por el alto riesgo de incendios, lesiones graves y daños millonarios.

¿Qué dicen los expertos en Los Ángeles?

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, pidió a los residentes que asistan solo a espectáculos oficiales y no enciendan fuegos artificiales por su cuenta, advirtiendo que habrá consecuencias penales para quienes fabriquen, vendan, compren o usen pirotecnia ilegal.

Por su parte, jefes de bomberos y policía subrayan que la gente ha pasado de mirar shows legales a usar explosivos ilegales “a un nivel inimaginable y extremadamente peligroso”, lo que aumenta el riesgo de tragedias durante las celebraciones del 250 aniversario.

El llamado de atención busca que las familias asistan a espectáculos oficiales y eviten manipular explosivos en casa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ LANZARON LA ALERTA?

En 2025, el Departamento de Bomberos del condado aseguró 285 toneladas de fuegos artificiales ilegales, cerca de la mitad de todo lo decomisado en California ese año, y atribuyó a la pirotecnia 87 incendios con daños por millones de dólares.

Ese mismo año, 15 personas resultaron heridas por fuegos artificiales en el condado; 10 sufrieron trauma facial y un joven de 17 años perdió la visión en ambos ojos, lo que las autoridades citan como ejemplo de lesiones que cambian la vida.

Otras prácticas peligrosas

Además de los fuegos artificiales, la policía advierte contra los disparos al aire como forma de celebración, recordando que una bala perdida puede convertir una fiesta en tragedia.

Piden a padres y madres hablar con sus hijos sobre estos riesgos y supervisarlos de cerca en los días cercanos al 4 de julio y a los eventos por el 250 aniversario.

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