Un frente frío podría provocar un descenso de temperaturas, lluvias y tormentas en distintas zonas de Estados Unidos a comienzos de noviembre. El avance del sistema daría paso a condiciones más frescas, aunque la intensidad de las precipitaciones y del enfriamiento dependerá de su trayectoria. Como los pronósticos aún pueden cambiar, te contamos qué se espera para los primeros días del mes y cuáles son las zonas que podrían verse afectadas.

El enfriamiento no sería uniforme en todo el país. Estas son las zonas donde los pronósticos anticipan un cambio de tiempo (Foto: Magnific)

¿QUÉ ESTADOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR EL FRENTE FRÍO EN EE.UU. A INICIOS DE NOVIEMBRE?

Los estados que podrían verse afectados por el pronóstico de un descenso de temperaturas a comienzos de noviembre son Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana y Ohio. El enfriamiento podría empezar alrededor del jueves 5 de noviembre y afectaría a sectores del Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, no necesariamente a todo el territorio de esos seis estados, publicó Men’s Journal.

A continuación, te mostramos en una tabla las posibles zonas afectadas, cuándo y su pronóstico.

Estados o región ¿Qué indica el pronóstico? Minnesota y Wisconsin Posible llegada de aire más frío a sectores del Alto Medio Oeste alrededor del 5 de noviembre. Michigan, Illinois, Indiana y Ohio Descenso de temperaturas en partes de la región de los Grandes Lagos conforme avance la primera semana del mes. Norte de Illinois y noroeste de Indiana El NWS prevé condiciones inicialmente templadas y un cambio hacia un tiempo más fresco y lluvioso para el primer fin de semana de noviembre.

¿Hay una alerta oficial por un “frente frío”?

La perspectiva de riesgos del Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitida el 27 de octubre para el período del 4 al 10 de noviembre, contempla un sistema de baja presión que cruzaría el este del país los días 4 y 5. Destaca posibilidades de lluvias intensas y vientos fuertes, con precipitaciones por delante del frente frío en sectores de la costa este, el valle de Tennessee y la costa oriental del golfo.

¿También se espera nieve?

Otro sistema, distinto del enfriamiento previsto para los Grandes Lagos, podría dejar nieve en sectores de las montañas del oeste a comienzos de noviembre. AccuWeather menciona posibles acumulaciones en partes de Colorado y Wyoming entre el domingo 1 y el martes 3 de noviembre; otro reporte incluye las Montañas Rocosas centrales y meridionales y la cordillera Wasatch, en Utah, precisa Kansas City.

¿EXISTEN OTROS ESTADOS CON ALERTAS POR CLIMA EN NOVIEMBRE?

Además de los estados del Medio Oeste que mencionamos anteriormente, también hay riesgos meteorológicos previstos para sectores de California, Oregón, Washington, Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado a comienzos de noviembre. Entre los fenómenos que se esperan están: lluvias intensas, posibles inundaciones, nevadas en las montañas y vientos fuertes, señala el Centro de Predicción Climática (CPC) de NOAA.

En la siguiente tabla te presentamos los estados con riesgos previstos:

Estado Zonas y fenómenos previstos Fechas California Riesgo moderado de precipitaciones intensas en el noroeste, con posibles inundaciones localizadas. También se prevé nieve intensa en sectores de la Sierra Nevada septentrional y las montañas Klamath. Del 6 al 8 de noviembre; otros riesgos de lluvia, nieve y viento se extienden hasta el 10. Oregón Riesgo moderado de precipitaciones intensas en el suroeste. Posibilidad de nieve en zonas montañosas y vientos fuertes en sectores costeros. Principalmente del 6 al 10 de noviembre. Washington Sectores del noroeste del Pacífico presentan riesgo ligero de lluvias intensas y vientos fuertes en la costa, además de nieve en la cordillera de las Cascadas. Del 6 al 10 de noviembre. Arizona Posibles inundaciones repentinas, flujos de escombros y crecidas de ríos en sectores del estado por la combinación de humedad tropical y sistemas de tormenta. Desde finales del fin de semana de Halloween hasta comienzos de la semana siguiente. Utah Riesgo de lluvias e inundaciones repentinas en algunas zonas del interior oeste. Entre finales del fin de semana de Halloween y comienzos de noviembre. Nuevo México Posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas y crecidas de ríos en sectores del estado. A comienzos de noviembre. Colorado Riesgo de lluvias, crecidas e inundaciones repentinas en algunas zonas; los efectos dependen de la trayectoria y la altitud. A comienzos de noviembre.

Cabe precisar que también hay riesgos para el este y el sureste, ya que CPC identifica otras dos áreas amplias para el 4 y 5 de noviembre:

Lluvias intensas: riesgo ligero en sectores de la mayoría de los estados de la costa este, el valle de Tennessee y la costa oriental del golfo.

riesgo ligero en sectores de la mayoría de los estados de la costa este, el valle de Tennessee y la costa oriental del golfo. Vientos fuertes: riesgo ligero en gran parte de los Grandes Lagos, el valle de Ohio, los Apalaches centrales y septentrionales, el noreste y el Atlántico medio superior.

¿Y TEXAS?

Texas estaría incluido entre los estados con un descenso de temperaturas previsto a comienzos de noviembre: entre el lunes 2 y el miércoles 4, según la zona, pues existen posibilidades de lluvias y tormentas antes de la llegada de aire más fresco y seco, de acuerdo con el Análisis del pronóstico del área del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las zonas de Texas que podrían verse afectadas son:

Oeste de Texas: el frente podría avanzar entre el lunes 2 y las primeras horas del martes 3, acompañado de nuevas posibilidades de lluvias y tormentas.

el frente podría avanzar entre el lunes 2 y las primeras horas del martes 3, acompañado de nuevas posibilidades de lluvias y tormentas. Centro-sur de Texas: el NWS prevé que un frente frío pueda introducir aire más fresco y seco a principios de la semana. Sin embargo, advierte diferencias entre los modelos sobre la evolución del sistema.

el NWS prevé que un frente frío pueda introducir aire más fresco y seco a principios de la semana. Sin embargo, advierte diferencias entre los modelos sobre la evolución del sistema. Este de Texas: el pronóstico local sitúa el paso del frente entre la noche del lunes 2 y la mañana del martes 3, con un posible riesgo bajo de tormentas fuertes aisladas.

el pronóstico local sitúa el paso del frente entre la noche del lunes 2 y la mañana del martes 3, con un posible riesgo bajo de tormentas fuertes aisladas. Valle de Brazos: KBTX anticipa posibilidades de lluvias, tormentas y un cambio importante de temperatura alrededor del martes 3. La magnitud del enfriamiento todavía es incierta.