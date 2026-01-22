Ante el avance de un poderoso frente ártico sobre gran parte de Estados Unidos , las autoridades locales han emitido alertas para este viernes 23 de enero. Si bien establecieron estados de emergencia y otras medidas con el propósito de salvaguardar la integridad de sus respectivos residentes, es necesario que también sepas cómo actuar ante las intensas nevadas y el hielo que se acumularán durante este fin de semana. Ten en cuenta que existirán riesgos al momento de conducir o transitar; incluso algunos servicios básicos no estarán disponibles. Por esa razón, quiero revelarte una serie de medidas preventivas que deberás adoptar durante este evento meteorológico extremo.

La advertencia surge ante el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) sobre una megatormenta invernal que traerá acumulaciones significativas de nieve (6 pulgadas a más), lluvias generalizadas, fuertes ráfagas de viento y temperaturas muy gélidas, desde este viernes hasta el lunes 26 de enero.

Entre las zonas que resultarían afectadas por estas condiciones extremas son el norte de Texas y partes de Oklahoma. También se prevén impactos el este de Arkansas, el norte de Mississippi, el sureste de Misuri y el oeste de Tennessee, con la particularidad de que estas áreas posiblemente registren aguanieve de más de 3 pulgadas.

Este evento meteorológico ocasionaría graves peligros para las personas que se desplazan diariamente. Por ejemplo, la nieve ocasionaría que las carreteras, aceras y escaleras estén resbaladizas. De no conducir a velocidad baja o no caminar con total precaución, daría paso a un accidente.

También tiene un fuerte impacto para aquellos que tienen planificado realizar un viaje internacional o hacia el interior del país este fin de semana, ya que, seguramente, estos vuelos serán retrasados o cancelados ante el mal tiempo.

Qué recomendaciones aplicar ante la fuerte tormenta invernal que se registrará en EE.UU. este viernes 23 de enero

Te compartiré una serie de consejos emitidos por el NWS. En primer lugar, evita cualquier tipo de viaje; sin embargo, si ese traslado es necesario, la agencia recomienda que cargues contigo una linterna, agua y comida en tu coche.

Antes de realizar el viaje por carretera, tienes que revisar partes esenciales de tu vehículo para comprobar si presentan un buen funcionamiento, tales como frenos, batería, luces delanteras, entre otros.

Lo más importante es que cuides tu integridad física en estas condiciones climáticas extremas, ya que podrías sufrir de hipotermia y congelación. Para ello, deberás cubrir cada parte de tu cuerpo con ropa abrigadora y priorizar hacerlo con varias capas.

En caso residas en Texas u Oklahoma, puedes realizar llamadas para que recibas información sobre las carreteras. Para el Estado de la Estrella Solitaria puedes comunicarte al 80 04 52 92 92; mientras que en el Estado Tempranero es necesario llamar al 84 44 65 49 97.

