Un fuerte temporal amenaza el oeste de Estados Unidos este fin de semana y mantiene en alerta a todos los residentes ante la posibilidad de tormentas intensas y tornados aislados. Como el riesgo no será igual en todas las áreas ni durante ambos días. A continuación, te contamos qué zonas podrían verse afectadas y cómo evolucionaría el tiempo durante el sábado y el domingo.

Algunas áreas podrían enfrentar tormentas severas, mientras que en otras la principal amenaza serán las inundaciones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ZONAS ESTARÁN MÁS EXPUESTAS AL FUERTE TEMPORAL?

Nuevo México y el extremo oeste de Texas estarán entre las zonas más expuestas a tormentas severas durante el fin de semana. El sábado podrían registrarse granizo grande, ráfagas dañinas y tornados aislados, mientras que el domingo persistirá la posibilidad de algunas tormentas fuertes, principalmente con granizo, en el sur de Nuevo México y el oeste texano, señala National Weather Service.

Nuevo México. Desde las primeras horas del sábado podrían intensificarse las tormentas en el área de las Cuatro Esquinas y el norte del estado. Más tarde, el temporal se extendería al centro y al sur, con posibilidad de granizo grande, ráfagas dañinas y algún tornado aislado. Asimismo, caería lluvia intensa provocando inundaciones repentinas en sectores del centro y este del estado.

Desde las primeras horas del sábado podrían intensificarse las tormentas en el área de las Cuatro Esquinas y el norte del estado. Más tarde, el temporal se extendería al centro y al sur, con posibilidad de granizo grande, ráfagas dañinas y algún tornado aislado. Asimismo, caería lluvia intensa provocando inundaciones repentinas en sectores del centro y este del estado. Extremo oeste y suroeste de Texas. Se esperan tormentas durante el sábado, con condiciones favorables para granizo grande, vientos fuertes y la posibilidad de algún tornado. Los pronósticos locales destacan el condado de Hudspeth, en Texas, y el condado de Otero, en Nuevo México, entre las áreas de mayor preocupación local.

Se esperan tormentas durante el sábado, con condiciones favorables para granizo grande, vientos fuertes y la posibilidad de algún tornado. Los pronósticos locales destacan el condado de Hudspeth, en Texas, y el condado de Otero, en Nuevo México, entre las áreas de mayor preocupación local. Sur de Nuevo México y extremo oeste de Texas el domingo. Existe la posibilidad de tormentas fuertes o severas aisladas, principalmente con riesgo de granizo.

¿HAY OTROS ESTADOS DEL OESTE QUE ESTÁN EN ALERTA?

Sí. Además de Nuevo México, hay alertas en sectores de Colorado, Utah y Arizona, principalmente por inundaciones, según el Centro de Predicción Meteorológica.

Colorado. El suroeste mantiene advertencias por inundaciones en ríos y arroyos, aunque también otras zonas podrían verse afectadas. El sábado caería lluvia excesiva.

El suroeste mantiene advertencias por inundaciones en ríos y arroyos, aunque también otras zonas podrían verse afectadas. El sábado caería lluvia excesiva. Utah. Hay advertencias por inundaciones en ríos y arroyos del sureste.

Hay advertencias por inundaciones en ríos y arroyos del sureste. Arizona. El norte mantiene advertencias por inundaciones en ríos y arroyos. Sin embargo, el pronóstico de Phoenix anticipa condiciones mucho más tranquilas durante el sábado.

El norte mantiene advertencias por inundaciones en ríos y arroyos. Sin embargo, el pronóstico de Phoenix anticipa condiciones mucho más tranquilas durante el sábado. California. Las costas de los condados de Orange y San Diego tienen una advertencia por inundación costera desde la mañana del domingo, asociada a mareas elevadas. También hay un aviso por viento en el lago Tahoe hasta la mañana del sábado.

Las costas de los condados de Orange y San Diego tienen una advertencia por inundación costera desde la mañana del domingo, asociada a mareas elevadas. También hay un aviso por viento en el lago Tahoe hasta la mañana del sábado. Nevada. El aviso por viento también afecta al lado nevadense del lago Tahoe, hasta las 8 a. m. del sábado, hora del Pacífico. Se esperan aguas agitadas.

HAIL HAMMERS ROUTE 66 🌧️🧊: Heavy rain and hail pelted a vehicle at the Healing Winds Route 66 campground near Seligman, Arizona. A powerful storm system pulled warm, moist Pacific air into Arizona on Thursday, fueling severe thunderstorms, large hail, damaging winds and flash flooding. — FOX Weather (@foxweather) October 22, 2026

REPORTE ACTUALIZADO POR DÍAS

Sábado 24 de octubre: ¿dónde se esperan los mayores riesgos?

Nuevo México y extremo oeste de Texas: las tormentas podrían producir granizo grande, ráfagas dañinas y algún tornado aislado. El temporal comenzaría temprano en las Cuatro Esquinas y el norte de Nuevo México, con un desarrollo posterior en el sur del estado y el extremo oeste de Texas.

las tormentas podrían producir granizo grande, ráfagas dañinas y algún tornado aislado. El temporal comenzaría temprano en las Cuatro Esquinas y el norte de Nuevo México, con un desarrollo posterior en el sur del estado y el extremo oeste de Texas. Noreste de Nuevo México y sureste de Colorado: hay posibilidad de tormentas sucesivas, capaces de provocar lluvias intensas e inundaciones repentinas.

hay posibilidad de tormentas sucesivas, capaces de provocar lluvias intensas e inundaciones repentinas. Sectores de Utah y el norte de Arizona: se registrarían tormentas dispersas con lluvias localmente fuertes, lo que conlleva al riesgo de inundaciones.

Domingo 25 de octubre: disminuye la intensidad, pero no habrá un cese total

Sur y este de Nuevo México y extremo oeste de Texas: tormentas fuertes o severas aisladas, principalmente con riesgo de granizo. Será menor que el sábado.

tormentas fuertes o severas aisladas, principalmente con riesgo de granizo. Será menor que el sábado. Arizona: podrían persistir chubascos y tormentas aisladas en el este y en zonas elevadas del extremo norte, incluida la meseta de Kaibab.

EN RESUMEN

En Colorado, Utah y Arizona preocupan especialmente las inundaciones que continúan tras las lluvias. En California y Nevada hay avisos costeros o lacustres localizados.

El reporte federal del viernes por la mañana indicó que las lluvias intensas generalizadas habían terminado en California y la región de las Cuatro Esquinas, aunque las crecidas seguían avanzando río abajo.