Un fuerte temporal amenaza el oeste de Estados Unidos este fin de semana y mantiene en alerta a todos los residentes ante la posibilidad de tormentas intensas y tornados aislados. Como el riesgo no será igual en todas las áreas ni durante ambos días. A continuación, te contamos qué zonas podrían verse afectadas y cómo evolucionaría el tiempo durante el sábado y el domingo.
¿QUÉ ZONAS ESTARÁN MÁS EXPUESTAS AL FUERTE TEMPORAL?
Nuevo México y el extremo oeste de Texas estarán entre las zonas más expuestas a tormentas severas durante el fin de semana. El sábado podrían registrarse granizo grande, ráfagas dañinas y tornados aislados, mientras que el domingo persistirá la posibilidad de algunas tormentas fuertes, principalmente con granizo, en el sur de Nuevo México y el oeste texano, señala National Weather Service.
- Nuevo México. Desde las primeras horas del sábado podrían intensificarse las tormentas en el área de las Cuatro Esquinas y el norte del estado. Más tarde, el temporal se extendería al centro y al sur, con posibilidad de granizo grande, ráfagas dañinas y algún tornado aislado. Asimismo, caería lluvia intensa provocando inundaciones repentinas en sectores del centro y este del estado.
- Extremo oeste y suroeste de Texas. Se esperan tormentas durante el sábado, con condiciones favorables para granizo grande, vientos fuertes y la posibilidad de algún tornado. Los pronósticos locales destacan el condado de Hudspeth, en Texas, y el condado de Otero, en Nuevo México, entre las áreas de mayor preocupación local.
- Sur de Nuevo México y extremo oeste de Texas el domingo. Existe la posibilidad de tormentas fuertes o severas aisladas, principalmente con riesgo de granizo.
¿HAY OTROS ESTADOS DEL OESTE QUE ESTÁN EN ALERTA?
Sí. Además de Nuevo México, hay alertas en sectores de Colorado, Utah y Arizona, principalmente por inundaciones, según el Centro de Predicción Meteorológica.
- Colorado. El suroeste mantiene advertencias por inundaciones en ríos y arroyos, aunque también otras zonas podrían verse afectadas. El sábado caería lluvia excesiva.
- Utah. Hay advertencias por inundaciones en ríos y arroyos del sureste.
- Arizona. El norte mantiene advertencias por inundaciones en ríos y arroyos. Sin embargo, el pronóstico de Phoenix anticipa condiciones mucho más tranquilas durante el sábado.
- California. Las costas de los condados de Orange y San Diego tienen una advertencia por inundación costera desde la mañana del domingo, asociada a mareas elevadas. También hay un aviso por viento en el lago Tahoe hasta la mañana del sábado.
- Nevada. El aviso por viento también afecta al lado nevadense del lago Tahoe, hasta las 8 a. m. del sábado, hora del Pacífico. Se esperan aguas agitadas.
REPORTE ACTUALIZADO POR DÍAS
Sábado 24 de octubre: ¿dónde se esperan los mayores riesgos?
- Nuevo México y extremo oeste de Texas: las tormentas podrían producir granizo grande, ráfagas dañinas y algún tornado aislado. El temporal comenzaría temprano en las Cuatro Esquinas y el norte de Nuevo México, con un desarrollo posterior en el sur del estado y el extremo oeste de Texas.
- Noreste de Nuevo México y sureste de Colorado: hay posibilidad de tormentas sucesivas, capaces de provocar lluvias intensas e inundaciones repentinas.
- Sectores de Utah y el norte de Arizona: se registrarían tormentas dispersas con lluvias localmente fuertes, lo que conlleva al riesgo de inundaciones.
Domingo 25 de octubre: disminuye la intensidad, pero no habrá un cese total
- Sur y este de Nuevo México y extremo oeste de Texas: tormentas fuertes o severas aisladas, principalmente con riesgo de granizo. Será menor que el sábado.
- Arizona: podrían persistir chubascos y tormentas aisladas en el este y en zonas elevadas del extremo norte, incluida la meseta de Kaibab.
EN RESUMEN
- En Colorado, Utah y Arizona preocupan especialmente las inundaciones que continúan tras las lluvias. En California y Nevada hay avisos costeros o lacustres localizados.
- El reporte federal del viernes por la mañana indicó que las lluvias intensas generalizadas habían terminado en California y la región de las Cuatro Esquinas, aunque las crecidas seguían avanzando río abajo.