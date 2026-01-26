El invierno en Estados Unidos no se detendrá para la presente semana; las autoridades meteorológicas han reportado una nueva amenaza de nieve y hielo sobre diversas regiones del país para el próximo martes 27 de enero. Por consecuente, los riesgos aún siguen latentes y es necesario tomar ciertas precauciones. En los siguientes párrafos quiero que descubras qué estados se mantienen bajo alerta por esta tormenta de nieve y las posibles acumulaciones que se registrarán para el día mencionado.

Si bien los meteorólogos señalaron que la tormenta invernal tendría un fuerte impacto en el último fin de semana, las duras condiciones seguirán manteniéndose en gran parte de EE.UU. para este nuevo inicio de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya emitió una advertencia al respecto, indicando que ciertas áreas del Medio Oeste, el Noreste y el Sureste del país registrarán nieve, hielo y fuertes vientos.

Entonces, estas pésimas condiciones serían suficientes para complicar el traslado a pie o en auto. En el caso de los conductores, están en riesgo de padecer algún accidente de tránsito si no cumplen con las recomendaciones de las autoridades.

La nieve y el hielo seguirán registrándose en gran parte del país para la presente semana. (Crédito: AFP)

En qué zonas de EE.UU. hay advertencia por fuerte tormenta de nieve para el martes 27 de enero

En primer lugar, el NWS emitió una alerta por efecto lago en Nueva York, señalando que los condados de Lewis, Cayuga, Oswego y Jefferson, y zonas situadas al norte del estado en mención podrían registrar acumulaciones adicionales de nieve entre 3 y 7 pulgadas.

Los estados de Michigan y Kentucky también se encuentran bajo la misma situación de advertencia. La agencia explicó que, si bien la nieve puede disminuir, las carreteras serán peligrosas para cualquier conductor.

El estado de Nueva York seguirá presentando un mal tiempo para este inicio de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Finalmente, Carolina del Norte aún sigue siendo duramente afectada por la tormenta invernal, ya que aún se registra caída de hielo y nievo. Se esperan cortes masivos de energía en esta región debido a la acumulación de granizo en los tendidos eléctricos.

