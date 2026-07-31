Varias regiones de Estados Unidos enfrentarán un panorama meteorológico inestable durante los primeros días de agosto, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones debido al avance de un sistema que se desplaza por distintas zonas del país. Los meteorólogos advierten que estas condiciones podrían generar acumulación de agua en áreas vulnerables, fuertes ráfagas de viento y cambios repentinos en el clima durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto, mientras algunas comunidades también continúan bajo temperaturas extremas y altos niveles de humedad. Ante este escenario, recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones.

La meteoróloga Gabriela Dellán explicó que este sistema se encuentra organizándose sobre el Medio Este y los Grandes Lagos, con impactos que continuarán avanzando hacia el este durante el fin de semana.

“Tenemos este sistema que se está organizando sobre el Medio Este, sobre los Grandes Lagos. Ahí estamos viendo esos impactos; continúa su movimiento hacia el este”, señaló Dellán durante su pronóstico.

Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de EE.UU.

De acuerdo con la especialista, el sábado 1 de agosto podrían registrarse nuevas rondas de tormentas en diferentes sectores del país, acompañadas por el riesgo de inundaciones debido a la acumulación de precipitaciones.

Para el domingo 2 de agosto, el sistema meteorológico avanzará hacia otras zonas y podría generar periodos de lluvia fuerte, además de ráfagas de viento en algunas comunidades.

“Un panorama un poco inestable para muchas comunidades a lo largo de este fin de semana, donde el mejor plan es quedarse en casa para recibir el mes de agosto”, indicó la meteoróloga.

Meteorólogos advierten que varias regiones de EE.UU. tendrán tormentas y cambios bruscos del clima. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Regiones bajo vigilancia por lluvias e inundaciones

Región Condiciones esperadas Riesgos principales Medio Este y Grandes Lagos Avance de un sistema de tormentas durante el fin de semana Lluvias fuertes, tormentas e inundaciones Zonas del este de EE.UU. Nuevas rondas de precipitaciones el sábado Acumulación de agua y afectaciones locales Costa oeste Llegada del sistema durante el domingo Lluvias intensas y fuertes vientos Sur de EE.UU. Altas temperaturas combinadas con humedad Sensación térmica extrema y riesgos para la salud

El calor extremo continuará en varias ciudades

Además de las lluvias, distintas zonas del país seguirán enfrentando temperaturas elevadas debido a los altos niveles de humedad. Dellán explicó que este factor puede hacer que el calor se sienta mucho más intenso.

“Tenemos mucha humedad y eso hace que esas temperaturas que estamos marcando, por ejemplo en Miami alrededor de los 90 grados, se sentirán en los tres dígitos”, afirmó.

Ciudades como Houston y Dallas también podrían registrar temperaturas cercanas o superiores a los 100 grados durante el fin de semana, mientras que sectores del oeste del país permanecen bajo avisos de calor emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología debido al riesgo que representan estas condiciones para la salud.

EE.UU. también enfrentará una ola de calor con temperaturas cercanas a los 100 grados en varias ciudades. | Crédito: Magnific

Recomiendan prepararse ante cambios del clima

Ante este escenario, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados, contar con un paraguas a la mano y tomar precauciones ante posibles inundaciones repentinas o episodios de calor extremo.

Dellán recordó que, aunque actualmente no existe un sistema ciclónico en desarrollo en el Atlántico, agosto suele ser un mes de mayor actividad en la temporada de huracanes.

“Siempre es importante tener ese plan de emergencia en casa”, destacó la meteoróloga.

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