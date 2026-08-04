Un sistema estacionario mantiene bajo vigilancia a varias regiones del sur de Estados Unidos debido al riesgo de fuertes lluvias e inundaciones durante las próximas horas de este martes 4 de agosto de 2026. Las autoridades meteorológicas advierten que las precipitaciones podrían ser intensas en algunos estados, mientras que el calor y la humedad seguirán elevando la sensación térmica en Florida. A continuación, las zonas que permanecen bajo mayor vigilancia por la posibilidad de estos fenónemos.

De acuerdo con Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision, el sistema permanecerá prácticamente inmóvil, favoreciendo la formación de lluvias persistentes sobre parte del sureste del país.

“Hay un sistema estacionario que estaría generando lluvias durante el transcurso del día para la península de Florida, las Carolinas y partes de la costa del Golfo. Hay riesgo de lluvias excesivas, así que es importante salir de casa preparados con paraguas”, explicó la especialista.

Los estados del sur de EE.UU. con riesgo de lluvias e inundaciones

Según el pronóstico, las condiciones más adversas se concentrarán en:

Estado Riesgo esperado Florida Lluvias intensas, inundaciones repentinas y elevada humedad. Carolina del Norte Precipitaciones fuertes con posibilidad de inundaciones localizadas. Carolina del Sur Lluvias persistentes y acumulados significativos. Luisiana

(costa del Golfo) Riesgo de lluvias excesivas e inundaciones en zonas vulnerables.

Aunque la meteoróloga también mencionó sectores de la costa del Golfo, estas áreas representan las zonas con mayor probabilidad de registrar los impactos más importantes durante la jornada.

El clima en EE.UU. combina tormentas intensas en algunas regiones y calor extremo en otras zonas. | Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Florida enfrentará lluvia, humedad y calor extremo

Además de las precipitaciones, Florida experimentará condiciones especialmente incómodas por la combinación de calor y humedad.

Jessica Delgado explicó que los vientos estarán transportando una gran cantidad de humedad hacia el estado, elevando considerablemente la sensación térmica.

"No solamente es lluvia, sino altos niveles de humedad que harán que la sensación térmica sea incómoda y sofocante“, señaló.

En Miami, la sensación térmica podría alcanzar 103 grados Fahrenheit (39 °C), mientras que en Orlando rondará los 93 grados Fahrenheit (34 °C), pese a la presencia de nubosidad y lluvias.

El suroeste de EE.UU. también vigila posibles inundaciones

Mientras el sur y el sureste enfrentan lluvias excesivas, el suroeste de Estados Unidos tampoco queda completamente al margen.

Arizona, Nuevo México y Colorado presentan un riesgo bajo de inundaciones debido al ingreso de humedad asociada al monzón, fenómeno que suele provocar tormentas durante el verano.

Expertos vigilan el clima de EE.UU. ante nuevos riesgos de precipitaciones excesivas y temperaturas elevadas. | Crédito: EFE

El oeste de EE.UU. continuará bajo calor extremo

Delgado también indicó que el oeste del país seguirá experimentando temperaturas muy elevadas. Estados como California, Nevada, Arizona, Colorado y Nuevo México permanecen bajo alertas por calor, con máximas que podrían romper récords durante la tarde y mantenerse elevadas durante el resto de la semana.

En contraste, el estado de Washington prácticamente no registrará lluvias en los próximos días.

La meteoróloga agregó que, aunque el suroeste recibirá algunas precipitaciones, las zonas afectadas por incendios forestales y con mala calidad del aire no esperan lluvias significativas durante esta semana, por lo que las condiciones seguirán siendo favorables para la propagación del fuego.

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