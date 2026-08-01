Las autoridades del área de Chicago emitieron una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes lluvias que comenzarán durante la tarde del viernes y podrían prolongarse hasta el sábado. Como parte de las medidas para reducir el riesgo de inundaciones y proteger la infraestructura de drenaje, hicieron una recomendación poco habitual dirigida a los residentes. A continuación, te cuento de qué se trata.

De acuerdo con el Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (MWRD), las lluvias intensas y repetidas podrían generar una gran presión sobre el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas. Por ello, se activó una Overflow Action Alert, una advertencia que busca disminuir el uso de agua en los hogares mientras dure el evento meteorológico.

Las autoridades de Chicago monitorean el sistema de drenaje ante las intensas precipitaciones previstas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué recomienda el MWRD a los residentes de Chicago?

Según reportó NBC Chicago, las autoridades pidieron a la población retrasar algunas actividades cotidianas que consumen grandes cantidades de agua hasta que las condiciones climáticas mejoren.

Posponer duchas y baños Reducir la carga sobre el sistema de drenaje. Evitar usar la lavadora Disminuir el volumen de agua que llega al alcantarillado. Descargar el inodoro solo cuando sea necesario Ayudar a liberar capacidad en la red. Esperar para usar el lavavajillas Reducir el consumo de agua durante las lluvias intensas.

La presidenta del MWRD, Kari K. Steele, explicó que el personal está administrando miles de millones de galones de agua en las siete plantas de tratamiento y mediante el Tunnel and Reservoir Plan, un sistema diseñado para proteger el medio ambiente y mitigar las inundaciones.

“Animamos a todos a conservar agua siempre que sea posible para crear mayor capacidad en nuestros sistemas”, señaló la funcionaria.

Chicago pidió a sus residentes reducir temporalmente el consumo de agua durante las tormentas. | Crédito: Magnific

¿Cómo estará el clima en Chicago?

El pronóstico indica que las lluvias más intensas se presentarán entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, con posibilidad de inundaciones localizadas en distintos sectores del área metropolitana.

Durante el sábado continuarán los chubascos de forma dispersa a lo largo del día, mientras que algunas precipitaciones podrían extenderse hasta la noche. Se espera que las condiciones mejoren gradualmente y que el tiempo se estabilice hacia el domingo.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones oficiales mientras persista el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

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