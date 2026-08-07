Un patrón de tiempo activo provocará tormentas eléctricas severas y fuertes lluvias en varias zonas del centro y este de Estados Unidos entre el viernes 7 y lunes 10 de agosto. Las condiciones podrían complicar los planes al aire libre, afectar los viajes y elevar el riesgo de inundaciones repentinas. A continuación, las zonas del país que enfrentarán las condiciones meteorológicas más adversas durante estos días.

De acuerdo con AccuWeather, el aire cálido y húmedo que continuará presente en buena parte del país aportará la energía necesaria para el desarrollo de tormentas. Frentes débiles y los bordes de áreas de alta presión también favorecerán la formación de núcleos de tormentas capaces de producir lluvias torrenciales, vientos dañinos y frecuentes descargas eléctricas.

¿Qué zonas de EE.UU. enfrentan mayor riesgo?

Dos principales áreas de tormentas severas se esperan hacia el cierre de la semana: una en el Medio Oeste y otra en el este del país. Entre las ciudades que podrían verse afectadas figuran Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington D.C.

Zona Riesgos principales Periodo Alta península de Michigan, Iowa y noroeste de Illinois Inundaciones repentinas, vientos dañinos y granizo Hasta el viernes por la noche Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. Lluvias intensas e inundaciones repentinas, vientos de hasta 70 mph Viernes Nebraska, Kansas, Misuri, Iowa e Illinois Tormentas organizadas, vientos dañinos y lluvias torrenciales Sábado por la noche Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Illinois e Indiana Lluvias intensas, vientos dañinos y posibles tornados aislados Domingo y domingo por la noche Florida, Alabama, Georgia, Carolinas y este de Tennessee Varias rondas de tormentas, lluvias intensas e inundaciones Durante el fin de semana Illinois a Virginia Occidental Vientos dañinos, lluvias torrenciales e inundaciones Lunes y lunes por la noche Ohio, Kentucky, Virginia Occidental y Pensilvania Mayor riesgo de inundaciones repentinas Primera mitad de la próxima semana

Tormentas severas afectarán al Medio Oeste y el este

Durante el viernes por la tarde y la noche, una franja de tormentas severas se extenderá desde la Alta Península de Michigan hasta el centro y este de Iowa y parte del noroeste de Illinois.

Los principales peligros serán las inundaciones repentinas y las ráfagas de viento dañinas. En algunas zonas también existe riesgo de granizo de tamaño suficiente para provocar daños en cultivos.

Más hacia el este, otra zona de tormentas severas avanzará por un corredor densamente poblado. Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. se encuentran entre las áreas que podrían experimentar condiciones meteorológicas adversas.

Además de las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas, algunas tormentas podrían generar vientos dañinos. AccuWeather estima una ráfaga máxima local de hasta 70 mph, equivalente a unos 113 km/h.

Tormentas severas podrían provocar inundaciones repentinas en EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

El riesgo de tormentas continuará durante el fin de semana

Aunque el riesgo general de tormentas severas disminuirá parcialmente en el noreste durante el fin de semana, todavía podrían producirse tormentas con fuertes lluvias.

Mientras tanto, el patrón meteorológico podría favorecer la formación de complejos de tormentas de larga duración en sectores de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. Estos sistemas podrían generar vientos dañinos en una zona amplia.

El sábado por la noche, la amenaza abarcará desde el oeste de Nebraska hasta el noreste de Kansas, el norte y centro de Misuri, gran parte de Iowa y el oeste de Illinois.

Para el domingo y la noche del domingo, el riesgo podría desplazarse ligeramente hacia el norte, desde sectores de Dakota del Sur y Nebraska hacia Iowa, el norte de Illinois e Indiana.

Estas tormentas podrían producir lluvias capaces de generar inundaciones, fuertes ráfagas de viento y, de manera localizada, uno o dos tornados.

Florida y otros estados del sureste también recibirán fuertes lluvias

El sureste de Estados Unidos también permanecerá bajo vigilancia por varias rondas de tormentas fuertes durante el fin de semana.

El aumento de la humedad favorecerá tormentas con lluvias intensas y ráfagas de viento desde Florida hasta Alabama, Georgia, las Carolinas y el este de Tennessee.

En algunas zonas podrían acumularse varios centímetros de lluvia durante un periodo de entre uno y cuatro días. Aunque estas precipitaciones podrían ayudar a reducir las condiciones de sequía en partes de Florida y el sur de Georgia, también podrían provocar inundaciones repentinas.

Varias regiones de EE.UU. enfrentarán vientos dañinos y lluvias torrenciales. | Crédito: EFE / EPA / JUSTIN LANE

La amenaza de inundaciones aumentará la próxima semana

El riesgo no terminará con el fin de semana. Los complejos de tormentas que se desarrollen en el Medio Oeste podrían desplazarse hacia el este durante los primeros días de la próxima semana.

Para el lunes y la noche del lunes, se prevé una franja de tormentas con vientos dañinos y lluvias torrenciales desde Illinois hasta Virginia Occidental.

Esta zona podría experimentar varias rondas de tiempo severo durante la primera mitad de la próxima semana. La acumulación de lluvias aumentará el riesgo de inundaciones localizadas y, en algunos sectores, más generalizadas.

El mayor peligro de inundaciones repentinas se concentrará en áreas donde las lluvias más intensas coincidan con terrenos elevados del sureste de Ohio, el este de Kentucky, Virginia Occidental y el suroeste de Pensilvania.

¿Qué se espera en los próximos días?

El patrón meteorológico mantendrá bajo amenaza a distintas regiones del centro y este de EE.UU., aunque las zonas afectadas cambiarán conforme avance el sistema.

Las tormentas podrían interrumpir viajes, actividades al aire libre y otros planes durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Por ello, las personas que se encuentren en las zonas señaladas deberán mantenerse atentas a las actualizaciones y alertas meteorológicas locales.

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