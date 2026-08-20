Un sistema de baja presión atravesará la región triestatal durante la tarde y la noche de este jueves 20 de agosto, provocando períodos de lluvias intensas que podrían generar inundaciones repentinas. Debido a este riesgo, se emitió una alerta de inundaciones que comenzará al mediodía y permanecerá activa durante la noche en el centro y sur de Nueva Jersey, donde se espera la mayor cantidad de precipitaciones.

Según NBC 4 New York, las lluvias y tormentas comenzarán a desarrollarse entre las primeras horas y mediados de la tarde, pero el período de mayor preocupación será entre las 4 p. m. y las 8 p. m..

Durante esas horas podrían registrarse los aguaceros más fuertes y aumentar considerablemente la posibilidad de inundaciones repentinas. Algunas de las zonas más afectadas podrían acumular entre 3 y 4 pulgadas de lluvia, aunque la mayoría de los sectores recibiría cantidades menores.

El centro y sur del estado estarán bajo una alerta de inundaciones desde el mediodía hasta la noche. (Foto por ANGELA WEISS / AFP)

También existe riesgo de tormentas severas

Además de las inundaciones, algunas áreas de Nueva Jersey podrían experimentar tormentas severas. El sur del estado se encuentra bajo un nivel 2 de riesgo, mientras que el centro de Nueva Jersey está en nivel 1. En las zonas del norte, la amenaza de tormentas fuertes será menor.

Entre los principales peligros asociados con estas tormentas están los vientos dañinos en línea recta y el granizo de gran tamaño. También existe un riesgo bajo de que se formen de manera aislada tornados de corta duración en el extremo sur de Nueva Jersey, incluido el condado de Ocean.

A partir de las 8 p. m., las lluvias y tormentas comenzarán a perder intensidad mientras avanzan hacia el este. Esto permitirá que disminuya de manera importante tanto el riesgo de inundaciones repentinas como la amenaza de tormentas severas en Nueva Jersey.

Existe riesgo de vientos dañinos, granizo y algunos tornados aislados en el extremo sur del estado. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Así estará el clima en Nueva Jersey los próximos días

Newark enfrenta este jueves una alerta de inundación repentina (Flash Flood Warning) vigente hasta las 7:45 p.m., con tormentas eléctricas fuertes, vientos intensos y posible caída de granizo.

Según The Weather Channel,

Día Pronóstico Probabilidad de lluvia Mín / Máx Hoy (noche) Tormentas eléctricas fuertes 100% 64°F / 87°F Viernes 21 Parcialmente nublado 24% 67°F / 80°F Sábado 22 Lluvias 35% 67°F / 74°F Domingo 23 Tormentas por la tarde 66% 63°F / 81°F Lunes 24 Soleado 5% 61°F / 80°F Martes 25 Mayormente soleado 3% 62°F / 80°F Miércoles 26 Mayormente soleado 13% 68°F / 83°F

Las autoridades advierten que la temperatura mínima de esta noche será ligeramente más baja que la de la noche anterior, mientras continúa el riesgo de tormentas fuertes durante las próximas horas.