Una poderosa tormenta invernal ha causado panoramas peligrosos para decenas de áreas de Estados Unidos este fin de semana; se registraron nevadas, descenso drástico de temperaturas, lluvia helada, entre otras condiciones. Por ejemplo, los estados de Nueva York y Nueva Jersey no son ajenos a ello, ya que están presenciando grandes cantidades de nieve para este domingo 25 de enero, provocando ciertas complicaciones en el traslado. Si quieres conocer las cifras oficiales de acumulaciones por ciudad, te invito a leer los siguientes párrafos para que estés precavido ante este mal tiempo.

Es importante mencionarte que más de 230 millones de personas situadas en el país están bajo riesgo a causa de este evento meteorológico, considerado como el más potente de los últimos años. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre inminentes condiciones peligrosas.

Por ejemplo, la presencia de fuertes vientos y hielo ocasionaría apagones masivos en ciertos puntos del país, debido a que los tendidos eléctricos quedarían destruidos por el peso del granizo.

En el caso de Nueva York y Nueva Jersey, se han reportado hasta dos dígitos de pulgadas nieve para este domingo. Esta cantidad sería suficiente para perjudicar cualquier tipo de plan al aire libre; es más, los conductores están expuestos a sufrir un accidente de tránsito, ya que los neumáticos perderían tracción.

Las fuertes nevadas ocasionan escenarios peligrosos para los transeúntes de ambos estados. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Cantidad de nieve en las principales ciudades de Nueva York y Nueva Jersey

Un reporte del equipo meteorológico de CBS News señaló la cantidad de pulgadas de nieve que registraron las ciudades de ambos estados hasta aproximadamente las 5:30 p.m. (hora local) de este domingo 25 de enero. En el caso de la ciudad de Nueva York se registró un aproximado de 10 pulgadas.

Las intensas condiciones climáticas también impactaron en Long Island, donde se reportó acumulaciones de hasta 12.1 pulgadas, una cifra ligeramente superada por los registros en Hudson Valley, que alcanzaron las 12.5 pulgadas.

En Nueva Jersey, el medio citado precisó que la nieve alcanzó las 12 pulgadas. Entre las localidades más afectadas se encuentran la zona urbana de Newark, con un registro de 9 pulgadas, y Jersey City, donde el nivel de nieve superó las 7 pulgadas.

En Nueva Jersey se registraron hasta 12 pulgadas de nieve este domingo 25 de enero. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Metro y autobuses de Nueva York seguirán en funcionamiento con horario de domingo

A pesar de las acumulaciones de nieve en la Gran Manzana, el presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), Janno Lieber, confirmó que este servicio de transporte público estará disponible durante este domingo.

Si bien se han registrado retrasos y ajustes en el servicio, todas las líneas del metro seguirán funcionando. “Todo se gestiona localmente, así que no dejamos a nadie en la calle. Así, quienes esperan en una parada de autobús recibirán alguno que pase por ellos”, declaró el funcionario.

