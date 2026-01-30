Un nuevo fin de semana bajo los efectos del clima. Amplias zonas de Estados Unidos afrontarán vientos intensos y frío extremo, lo que puede generar condiciones peligrosas para residentes y turistas hispanos por la llegada de la tormenta invernal Gianna. Esto se vuelve más complicado por la alerta de fuertes nevadas que ha motivado a las autoridades meteorológicas y de protección civil a pedir a la población el limitar los desplazamientos, seguir muy de cerca los avisos oficiales y prepararse para posibles cortes de energía, carreteras intransitables y cancelaciones de vuelos. En esta nota te explico, de la mano de los expertos, dónde nevará más este sábado 31 de enero, así como los riesgos que se pueden presentar para que tomes precauciones.

Dónde nevará más y qué días vigilar

Según el Centro de Predicción del Tiempo de NOAA (WPC), la tormenta invernal continúa desplazándose desde el centro del país hacia el este, con riesgo alto de nevadas fuertes (más de 10 cm) los días 30 y 31 de enero, que luego baja a nivel moderado el 1 de febrero.

Desde CBS News se informa que los pronósticos señalan una franja muy amplia de nieve intensa desde partes de Texas y el Valle del Mississippi hasta los Apalaches, el Atlántico medio y el Noreste, con acumulaciones de 15 a 30 cm y puntos aislados que pueden superar un pie (más de 30 cm). Muchas ciudades importantes de la Costa Este y del interior del Noreste, como Filadelfia, Nueva York, Hartford, Providence y Boston, se encuentran dentro de la zona de nieve significativa entre el fin de semana y el lunes.

En el sureste, incluyendo Georgia, las Carolinas y parte del este de Tennessee, se prevén nevadas menos intensas pero aún capaces de complicar la circulación, especialmente en zonas que no están acostumbradas a este tipo de tiempo invernal. Incluso se mencionan flurries o chubascos ligeros de nieve inusuales tan al sur como el norte de Florida, debido al avance de aire muy frío hacia el Golfo.

Zonas con mayor impacto de fuertes nevadas

“30 millones de personas en las Carolinas, Virginia, Tennessee y Georgia se encuentran bajo alerta de tiempo invernal. La poderosa tormenta podría estar generando condiciones de ventisca, esto significa que la visibilidad puede reducir a menos de 1/4 de milla dependiendo de la intensidad de la nieve, fuerte viento que levanta toda la nieve que inclusive está cayendo. Hoy viernes vamos a estar viendo cómo esa tormenta se va empezar a mover hacia el sureste del país trayendo mucha nieve particularmente para las Carolinas. En Carolina del Norte podrían caer el mayor grosor de nieve, hasta 9 pulgadas, y en Carolina del Sur entre 2 y 3”. Si vive en ese sector del país sepa que el día sábado va a ser sumamente peligroso para ustedes, inclusive las condiciones de ventisca se van a dar porque los vientos van a estar soplando sumamente fuerte y en la costa pueden estar experimentándose vientos de hasta 60 millas por hora. Filadelfia, Washington, Nueva York, estarán fuera de esta tormenta, por fortuna, la nieve debería permanecer en el mar, la tormenta debería moverse un poco más hacia el este y las principales ciudades del noreste del país deberían recibir no nieve, tiempo bastante ventoso; sin embargo, es la ciudad de Boston la única que pudiera estar viendo algo de acumulación de nieve para el domingo. Los vientos van a estar soplando bastante fuerte, sobre todo en la costa sobre las 35 millas por hora", explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Sábado 31 de enero:

Para la costa habrá mucha nieve, condiciones de ventisca son posibles.

Posible paralización de aeropuertos.

Domingo 1 de febrero:

Modelos coinciden en la trayectoria de la tormenta invernal.

Fuerte nieve y vientos amenazan las costas de Nueva Inglaterra.

Se esperan temperaturas gélidas en gran parte del país por la tormenta invernal Gianna. (Foto: captura @NoticiasTelemundo / Facebook)

Principales peligros: viaje, salud y servicios básicos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) señala en sus avisos que se esperan cierres generalizados de carreteras y “interrupciones a la infraestructura”, y recomienda evitar viajar durante los momentos de mayor impacto de la tormenta ya que pueden volverse peligrosas o incluso imposibles al estar cubiertas de nieve o hielo, visibilidad muy reducida y vehículos varados.

Además, según reportan desde The Weather Channel, miles de vuelos ya han sido cancelados o retrasados en aeropuertos clave del país por la nieve, el hielo y el viento.

Si hablamos de cómo afecta la tormenta invernal directamente a la salud, pues el panorama es preocupante. El frío extremo y las sensaciones térmicas bajo cero representan un riesgo serio de hipotermia y congelación para quienes permanecen al aire libre sin ropa adecuada o para quienes pierdan la energía eléctrica en sus hogares.

Las autoridades sanitarias recuerdan que no se deben usar parrillas o generadores dentro de casa por el peligro de envenenamiento por monóxido de carbono, y que es vital revisar a personas mayores, enfermas y a familias con niños pequeños.

En áreas con acumulaciones importantes de hielo, existe también el riesgo de caída de ramas y cables, por lo que se recomienda mantenerse alejado de árboles cargados de hielo y reportar inmediatamente cables caídos.

Esta nieve profunda reduce la visibilidad, complica la circulación y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente en carreteras interestatales muy transitadas.(Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Recomendaciones vitales para afrontar la tormenta invernal Gianna

Contar con un kit de emergencia en casa con agua, alimentos no perecederos, linternas, baterías, radio a pilas, medicinas esenciales y mantas, suficiente para al menos tres días.

Si tienes que conducir, lleva combustible suficiente, ropa de abrigo adicional, cargador de teléfono y, si es posible, pala pequeña y algo de arena o sal para salir de zonas resbaladizas.

Revisar con frecuencia el pronóstico local, las alertas del NWS y las recomendaciones de las autoridades locales.

Asegúrate de que tu teléfono esté siempre cargado para recibir alertas.

Para información oficial y actualizada, el recurso más importante es el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) , que ofrece pronósticos, alertas y mapas detallados, incluyendo advertencias de tormenta invernal, a través de su sitio web y de la red de oficinas locales.

, que ofrece pronósticos, alertas y mapas detallados, incluyendo advertencias de tormenta invernal, a través de su sitio web y de la red de oficinas locales. La agencia NOAA, a la que pertenece el NWS, difunde también resúmenes de la tormenta y boletines especiales sobre nieve intensa, hielo y frío extremo.

