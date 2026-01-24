Las condiciones climáticas en gran parte de Estados Unidos han dado un giro drástico, generando una nueva alerta para millones de personas ante la llegada de la megatormenta invernal . Los pronósticos más recientes advierten sobre una amenaza que paralizará las actividades cotidianas mediante una peligrosa combinación de nieve y capas de hielo. Por consecuente, esto invita a las personas que tomen sus precauciones. En los siguientes párrafos, te mencionaré qué regiones del país se verán afectadas, las acumulaciones y cómo prepararte ante posibles cortes de energía.

Este evento meteorológico ha sido considerado como uno de los más potentes de los últimos años. Según el medio CBS News , la tormenta recorrerá más de 3,700 kilómetros, afectando considerablemente a decenas de estados. Lo alarmante es que más de 230 millones de residentes del país están bajo amenaza.

Más de tres decenas de estados del país están siendo impactados por esta tormenta invernal. (Crédito: Jerry Holt /Star Tribune vía AP)

Cuáles son los nuevos pronósticos a causa de esta tormenta invernal

El medio citado indicó que los estados en el centro de la tormenta invernal, incluyendo zonas de Kentucky y Virginia, recibirían hasta 11 pulgadas de nieve entre este sábado 24 y lunes 26 de enero. Es más, las ciudades de Nueva York, Boston y Oklahoma City podrían registrar nevadas entre 12 y 17 pulgadas.

En el suroeste del país se prevén acumulaciones de nieve y hielo; lo último señalado se presenta como un gran riesgo, según las autoridades locales. El peso del granizo sobre los tendidos eléctricos ocasionarían graves daños y, por consecuente, se registrarían cortes masivos de energía.

Los estados que resultarán impactados con acumulaciones de hielo serán Texas, Georgia, Arkansas, Mississippi, Alabama y Tennessee. “Se esperan impactos catastróficos donde las cantidades de lluvia helada exceden la media pulgada”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Las grandes acumulaciones de nieve ocasionaría que muchos conductores queden varados en las autopistas. (Crédito: AFP)

Bajas temperaturas ponen en riesgo a millones de personas

Además de lidiar con la nieve y la caída de hielo, más de 43 millones de personas se encuentran bajo riesgo de enfrentar un frío extremo. El NWS alertó que en las próximas 24 horas se podrían registrar temperaturas por debajo de los 5 °F.

Después de este fin de semana, no creas que las condiciones climáticas mejorarán. El medio CBS News avisó que las temperaturas gélidas seguirán presentes en la semana entrante desde las Llanuras del Sur hasta el Noreste.

