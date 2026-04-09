Tras registrar jornadas marcadas por un buen tiempo, el sur de California se prepara para enfrentar un drástico giro meteorológico este fin de semana. Existen advertencias de un sistema de tormentas que se aproxima a la región, amenazando con transformar el panorama soleado en condiciones severas que perjudicarían distintas planificaciones. En esta nota, quiero presentarte un análisis detallado de lo que puede esperar esta área, los horarios críticos y las posibles temperaturas con el propósito de que estés preparado.

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La advertencia ha sido emitida por Yara Lasanta, meteoróloga de N+ Univision 34, al señalar que los residentes del sur de California podrían enfrentarse a condiciones climáticas severas para el cierre de esta semana.

Según la especialista, la llegada de un frente frío y su baja presión provocará mal tiempo en el área; este escenario de inestabilidad meteorológica probablemente inicie desde este viernes 10 de abril.

Para dicho día, la nubosidad se incrementará notoriamente y se registrarán las primeras precipitaciones asociadas a este sistemas de tormentas ; sin embargo, el panorama climático no será tan severo a comparación del sábado 11 y domingo 12 de abril.

El mal tiempo se registrará desde este viernes 10 de abril, según lo señalado por la meteoróloga Lasanta. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Qué espera el sur de California para este sábado 11 y domingo 12 de abril

La climatóloga Lasanta señala que, en ambas fechas, este sistema de tormentas se intensificará, trayendo consigo intensas y constantes lluvias en las distintas comunidades que abarcan esta área de California . Es más, es una alta posibilidad que se registren tormentas eléctricas.

Como un punto crítico adicional, la especialista en meteorología señaló que las temperaturas experimentarán un descenso durante lo que resta de la semana , provocando una transición de un clima caluroso a uno más fresco.

Ante esta alerta, los expertos aconsejan a los residentes que eviten conducir, ya que las condiciones no será favorables. (Crédito: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

No se descartan las fuertes ráfagas de viento y acumulaciones de nieve en el sur de Florida, especialmente en las zonas montañosas. Se espera que las velocidades superen el nivel promedio; mientras que las nevadas serán leves.

Con estas alertas, es crucial que tomes tus precauciones. Lo recomendable es que te mantengas en tu hogar hasta que este panorama climático severo mejore; eso sí, evita conducir por las carreteras, ya que las condiciones no serán las mejores.

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