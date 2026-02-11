Si tenías planes al aire libre, cenas románticas o viajes cortos por el fin de semana del Día de San Valentín, conviene mirar el pronóstico dos veces. Un sistema de gran tamaño se está organizando y avanzará desde el centro hacia el este del país, dejando a su paso lluvias persistentes, posibles tormentas eléctricas y, en algunas zonas del norte, nieve o hielo. Meteorólogos advierten que será un fin de semana inestable especialmente en el Sur y el Noreste de Estados Unidos, con acumulados de lluvia que podrían ser significativos en varios estados.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la precipitación comenzará a expandirse rápidamente:

Viernes 13 y sábado 14 de febrero: lluvias generalizadas desarrollándose en los estados del centro-sur.

lluvias generalizadas desarrollándose en los estados del centro-sur. Domingo 15 de febrero: el sistema alcanzará el Este del país.

AccuWeather coincide con el escenario. El meteorólogo Alex Sosnowski advirtió que una gran tormenta se está gestando para finales de la semana y durante el fin de semana de San Valentín en el centro y este de Estados Unidos.

Una gran tormenta amenaza con alterar los planes de San Valentín en distintas zonas de EE.UU. | Crédito: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Las regiones más afectadas

Según los pronósticos, estas serían las zonas bajo mayor impacto:

Sur central y sureste de EE.UU.: lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas.

lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas. Texas y Oklahoma: entre 1 y 4 pulgadas de lluvia entre viernes y domingo.

entre entre viernes y domingo. Georgia y las Carolinas: acumulados similares a medida que el sistema avance hacia el este.

acumulados similares a medida que el sistema avance hacia el este. Oklahoma y Arkansas: bajo riesgo “marginal” de lluvias excesivas.

bajo riesgo “marginal” de lluvias excesivas. Sur de Texas y Valle bajo del Mississippi: posibilidad de tiempo severo entre viernes por la noche y el domingo.

El Centro de Predicción de Tormentas también advirtió sobre un potencial leve de clima severo desde la noche del viernes en partes de Texas, extendiéndose hacia el Deep South durante el sábado y domingo.

Riesgo de lluvias excesivas

El Servicio Meteorológico indicó que hay consenso creciente sobre lluvias moderadas a fuertes desde las Llanuras del sur hasta el Valle del Mississippi. Esto aumenta la preocupación por:

Encharcamientos en zonas urbanas

Crecidas rápidas en áreas vulnerables

Retrasos en viajes por carretera

Aunque algunos expertos señalan que muchas áreas necesitan precipitaciones, la intensidad podría generar complicaciones temporales.

El clima inestable podría convertirse en el protagonista inesperado de San Valentín en EE.UU. | Crédito: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

¿Habrá nieve en el noreste?

En la parte norte del sistema la historia cambia. A medida que la tormenta avance por el sureste y se desplace frente a la costa este, existe la posibilidad de precipitación invernal:

Región del Mid-Atlantic: potencial de nieve o mezcla invernal.

potencial de nieve o mezcla invernal. Noreste: posibilidad de acumulaciones ligeras.

Sin embargo, los meteorólogos advierten que la falta de aire frío mantiene baja la confianza sobre cuánto podría nevar y qué impacto real tendría.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!