En estas últimas semanas, los casos de gripe en Estados Unidos han alcanzado cifras históricas, generando alerta entre las autoridades. (Crédito: Freepik)
En estas últimas semanas, los casos de gripe en Estados Unidos han alcanzado cifras históricas, generando alerta entre las autoridades. (Crédito: Freepik)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Además de las adversas condiciones climáticas que está registrando, Estados Unidos está enfrentando un nuevo desafío con la propagación del subclade K de la . Ante el incremento de casos en diversas áreas del país, las autoridades sanitarias han encendido las alarmas para monitorear exhaustivamente el comportamiento viral. En los siguientes párrafos, te brindaré más detalles sobre este mal y qué estados están bajo alerta con el propósito de que protejas a tu familia.

Según lo señalado por los , los casos de contagios, hospitalizaciones y decesos por influenza H3N2 en el país han aumentado a niveles alarmante.

El está derivado a la nueva variante mutada, denominada como ‘subclade K’. Su aparición se dio a inicios del 2026 y rápidamente causó una alerta sanitaria en el territorio estadounidense.

La variante subclade K apareció a inicios del 2026 y rápidamente provocó un impacto sanitario en EE.UU. (Crédito: Freepik)
La variante subclade K apareció a inicios del 2026 y rápidamente provocó un impacto sanitario en EE.UU. (Crédito: Freepik)

Dónde se está extendiendo el subclade K en los EE.UU.

Según un análisis reciente de los CDC, más del 90% de los virus H3N2 detectados en laboratorios de salud pública desde el 28 de septiembre pertenecen a la variante subclade K. La cifra se basa en el estudio de 389 muestras, permitiendo a las autoridades sanitarias identificar qué tipo de gripe está circulando entre la población.

Según los datos actualizados hasta el 27 de diciembre del 2025, los siguientes estados reportan una alta incidencia de enfermedades respiratorias similares a la gripe (causa por todas las cepas) y una exposición activa al subclade K del H3N2:

  • Alabama
  • Alaska
  • Arkansas
  • Colorado
  • Connecticut
  • Florida
  • Georgia
  • Idaho
  • Indiana
  • Kansas
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Maine
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Misuri
  • Nebraska
  • Nuevo Hampshire
  • Nueva Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Las Carolinas
  • Dakota del Norte
  • Ohio
  • Rhode Island
  • Tennessee
  • Texas
  • Virginia
Más de 25 estados del país están expuestos a la variante subclade K del H3N2. (Crédito: Freepik)
Más de 25 estados del país están expuestos a la variante subclade K del H3N2. (Crédito: Freepik)

Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2

En realidad, los síntomas de la cepa de gripe H3N2 son similares a los de la gripe estacional común. Según los expertos, estos son los principales:

  • Fiebre
  • Escalofríos
  • Dolores corporales
  • Dolores de cabeza
  • Fatiga extrema
  • Congestión o secreción nasal
  • Tos

En la mayoría de casos, la gripe puede desaparecer en un periodo de 5 a 7 días. En caso se cumpla este lapso de tiempo y el mal persiste, es necesario que acudas a un centro médico cercano para descartar un mal grave y llevar un tratamiento.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC