Además de las adversas condiciones climáticas que está registrando, Estados Unidos está enfrentando un nuevo desafío con la propagación del subclade K de la gripe H3N2 . Ante el incremento de casos en diversas áreas del país, las autoridades sanitarias han encendido las alarmas para monitorear exhaustivamente el comportamiento viral. En los siguientes párrafos, te brindaré más detalles sobre este mal y qué estados están bajo alerta con el propósito de que protejas a tu familia.

Según lo señalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) , los casos de contagios, hospitalizaciones y decesos por influenza H3N2 en el país han aumentado a niveles alarmante.

El repunte de las infecciones está derivado a la nueva variante mutada, denominada como ‘subclade K’. Su aparición se dio a inicios del 2026 y rápidamente causó una alerta sanitaria en el territorio estadounidense.

La variante subclade K apareció a inicios del 2026 y rápidamente provocó un impacto sanitario en EE.UU. (Crédito: Freepik)

Dónde se está extendiendo el subclade K en los EE.UU.

Según un análisis reciente de los CDC, más del 90% de los virus H3N2 detectados en laboratorios de salud pública desde el 28 de septiembre pertenecen a la variante subclade K. La cifra se basa en el estudio de 389 muestras, permitiendo a las autoridades sanitarias identificar qué tipo de gripe está circulando entre la población.

Según los datos actualizados hasta el 27 de diciembre del 2025, los siguientes estados reportan una alta incidencia de enfermedades respiratorias similares a la gripe (causa por todas las cepas) y una exposición activa al subclade K del H3N2:

Alabama

Alaska

Arkansas

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maine

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Misuri

Nebraska

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Las Carolinas

Dakota del Norte

Ohio

Rhode Island

Tennessee

Texas

Virginia

Más de 25 estados del país están expuestos a la variante subclade K del H3N2. (Crédito: Freepik)

Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2

En realidad, los síntomas de la cepa de gripe H3N2 son similares a los de la gripe estacional común. Según los expertos, estos son los principales:

Fiebre

Escalofríos

Dolores corporales

Dolores de cabeza

Fatiga extrema

Congestión o secreción nasal

Tos

En la mayoría de casos, la gripe puede desaparecer en un periodo de 5 a 7 días. En caso se cumpla este lapso de tiempo y el mal persiste, es necesario que acudas a un centro médico cercano para descartar un mal grave y llevar un tratamiento.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí