Además de las adversas condiciones climáticas que está registrando, Estados Unidos está enfrentando un nuevo desafío con la propagación del subclade K de la gripe H3N2. Ante el incremento de casos en diversas áreas del país, las autoridades sanitarias han encendido las alarmas para monitorear exhaustivamente el comportamiento viral. En los siguientes párrafos, te brindaré más detalles sobre este mal y qué estados están bajo alerta con el propósito de que protejas a tu familia.
Según lo señalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los casos de contagios, hospitalizaciones y decesos por influenza H3N2 en el país han aumentado a niveles alarmante.
El repunte de las infecciones está derivado a la nueva variante mutada, denominada como ‘subclade K’. Su aparición se dio a inicios del 2026 y rápidamente causó una alerta sanitaria en el territorio estadounidense.
Dónde se está extendiendo el subclade K en los EE.UU.
Según un análisis reciente de los CDC, más del 90% de los virus H3N2 detectados en laboratorios de salud pública desde el 28 de septiembre pertenecen a la variante subclade K. La cifra se basa en el estudio de 389 muestras, permitiendo a las autoridades sanitarias identificar qué tipo de gripe está circulando entre la población.
Según los datos actualizados hasta el 27 de diciembre del 2025, los siguientes estados reportan una alta incidencia de enfermedades respiratorias similares a la gripe (causa por todas las cepas) y una exposición activa al subclade K del H3N2:
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- Colorado
- Connecticut
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Maine
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Misuri
- Nebraska
- Nuevo Hampshire
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Las Carolinas
- Dakota del Norte
- Ohio
- Rhode Island
- Tennessee
- Texas
- Virginia
Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2
En realidad, los síntomas de la cepa de gripe H3N2 son similares a los de la gripe estacional común. Según los expertos, estos son los principales:
- Fiebre
- Escalofríos
- Dolores corporales
- Dolores de cabeza
- Fatiga extrema
- Congestión o secreción nasal
- Tos
En la mayoría de casos, la gripe puede desaparecer en un periodo de 5 a 7 días. En caso se cumpla este lapso de tiempo y el mal persiste, es necesario que acudas a un centro médico cercano para descartar un mal grave y llevar un tratamiento.
