Los guantes de descarga eléctrica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea adquirir para sus operativos no están libres de riesgos. Estos dispositivos, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E. –siglas de Generated Low Output Voltage Emitter o Generador de Emisión de Bajo Voltaje– se presentan como una herramienta para controlar situaciones de resistencia sin recurrir de inmediato a medios potencialmente letales. Sin embargo, su próxima compra y posible uso han generado cuestionamientos, especialmente por las consecuencias que podría tener una aplicación excesiva. ¿Qué advierte el fabricante sobre estos dispositivos? Te lo explicamos a continuación.
LA ADVERTENCIA DEL FABRICANTE DE LOS GUANTES G.L.O.V.E. SOBRE SUS RIESGOS
Compliant Technologies LLC, fabricante del G.L.O.V.E., advierte en su propio manual que este dispositivo no está libre de riesgos y no seguir sus pautas puede causar una lesión grave e incluso la muerte. El documento corresponde a los modelos GEN 4 y GEN 5 G.L.O.V.E., cuya versión consultada fue actualizada el 1 de noviembre de 2024, publicó N+ Univision.
Aunque la empresa califica a los guantes como una herramienta de “distracción y desescalamiento conductivo”, desde sus primeras páginas señala que la tecnología CD3 (Conductive Distraction and De-escalation Device) “no está libre de riesgos”, por lo que su uso debe ser tomado con seriedad.
¿Lesiones graves y muerte?
En el apartado médico, Compliant Technologies lanza una advertencia explícita: “cualquier uso de la fuerza, incluido el despliegue del CD3, puede causar o contribuir a una muerte o lesión grave”. Ante ello, pidió a cada agencia seguir sus políticas cuando intervengan con este dispositivo a personas con problemas médicos.
El documento también identifica riesgos como alteraciones del ritmo cardíaco, aumentos de presión arterial, frecuencia cardíaca y respiración, además de consecuencias que pueden derivar en muerte súbita, en especial con uso repetido o prolongado.
Entonces, ¿a quiénes no deben aplicarse? La empresa recomienda no usar los guantes contra personas consideradas de mayor riesgo, entre ellas:
- Adultos mayores.
- Niños pequeños.
- Personas embarazadas.
- Personas con discapacidades graves.
La advertencia señala que una persona puede tener condiciones médicas subyacentes que no sean evidentes a simple vista, lo que dificulta determinar el riesgo antes de aplicar una descarga.
¿Cuáles son los límites de uso?
Basándonos en el mismo manual, los guantes de descarga eléctrica no deben utilizarse como castigo, tortura o juego, ni solo porque una persona muestre desafío verbal o actitud beligerante. Por lo tanto, fija un límite recomendado de hasta 15 segundos por descarga; si un agente supera ese tiempo, puede aumentar el riesgo de complicaciones serias. Tampoco deben aplicarse más de dos G.L.O.V.E. a una misma persona.
ICE planea gastar entre 10 y 20 millones de dólares para adquirir estos guantes, que pueden aplicar una corriente eléctrica dolorosa al entrar en contacto con piel expuesta, aunque también pueden funcionar a través de prendas delgadas mojadas.
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