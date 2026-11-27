Hackers vulneraron Cloud One, la principal plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según reveló Reuters este 27 de noviembre con base en tres fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. De acuerdo con la agencia, la intrusión podría poner en riesgo datos tácticos, de personal y logísticos sensibles, lo que preocupa por la importancia de este sistema para las operaciones militares. El caso se suma a una serie de incidentes cibernéticos recientes en agencias del gobierno estadounidense, lo que vuelve a poner en discusión la seguridad de las infraestructuras estratégicas del país. A continuación, te contamos qué es esta plataforma y lo que se sabe hasta ahora sobre el hackeo.

El hackeo se suma a una serie de incidentes cibernéticos recientes en el gobierno estadounidense (Foto: Pixabay)

¿QUÉ ES CLOUD ONE?

Cloud One se creó en 2017 como una “ventanilla única” para las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea. Combina los recursos de cuatro operadores: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. Con ella funcionan decenas de aplicaciones, incluidas las que manejan datos de personal, pagos, logística y mantenimiento.

Según Reuters, también aloja sistemas como el de defensa de radar y el Theater Integrated Combat Munitions System, que rastrea bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea en el mundo.

¿QUÉ SE SABE DEL HACKEO?

Te comentamos, brevemente punto por punto, lo que se sabe del hackeo a Cloud One:

Descubrimiento: dos de las fuentes dijeron que la intrusión se detectó hace aproximadamente un mes, en octubre, mientras se actualizaba el sistema, publicó The Hill.

dos de las fuentes dijeron que la intrusión se detectó hace aproximadamente un mes, en octubre, mientras se actualizaba el sistema, publicó The Hill. Método: una fuente indicó que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control de la plataforma. Es el componente que administra el funcionamiento de los sistemas, indica Clarín.

una fuente indicó que los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control de la plataforma. Es el componente que administra el funcionamiento de los sistemas, indica Clarín. Datos en riesgo: información táctica, de personal y logística. Aún no se ha precisado qué datos se robaron.

información táctica, de personal y logística. Aún no se ha precisado qué datos se robaron. Autores: aún no se han identificado a los responsables.

Las consecuencias que tuvo el hackeo

Según Reuters, el hackeo impidió actualizar algunas aplicaciones en Cloud One, revocó derechos de administrador a algunos usuarios y pausó la migración de otras aplicaciones a la plataforma.

Como las actualizaciones quedaron bloqueadas, tampoco se pueden corregir fallas de seguridad.

LA RESPUESTA DE LA FUERZA AÉREA

Al ser consultada por Reuters, la Fuerza Aérea respondió con un comunicado en el que afirmó que no comentará sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos.

“Continuamente adoptamos medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)”, añadió.

Tras el hackeo se presentaron varios inconvenientes (Foto: Shutterstock)