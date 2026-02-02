El mal tiempo seguirá presente en Estados Unidos para este nuevo inicio de semana. Los recientes pronósticos meteorológicos advierten que las temperaturas podrían situarse por debajo del punto de congelación. Dicho panorama representa un latente peligro para sus habitantes, ya que están expuestos a padecer de hipotermia y congelación. En los siguientes párrafos, te mencionaré cómo está avanzando este fenómeno y qué zonas marcarán récords gélidos para este martes 3 de febrero; además te compartiré una serie de medidas preventivas con el propósito de que enfrentes óptimamente el clima gélido.

La advertencia ha sido emitida por el Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que un aire ártico seguirá desplazándose por gran parte del país, trayendo condiciones climáticas alarmante.

Aunque se prevé que el panorama climático en EE.UU. podría mejorar ligeramente con el pasar de los días, esta masa de aire polar ocasionaría que los termómetros se desplomen en varios estados de la región sureste.

A pesar de las temperaturas gélidas que se registrarán, se espera una mejora climática con el pasar de los días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué zonas resultarán afectadas por el frío extremo este martes 3 de febrero

Se espera que durante la madrugada del martes 3 de febrero se registren temperaturas frías en los estados de Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Kentucky y otras partes de la región sureste, aunque Florida registraría el panorama más crítico.

Según los expertos en meteorología, el ‘Estado del Sol’ está bajo alerta por frío extremo, congelación y heladas. Los valores térmicos para dicho día podrían oscilar entre los 14 y 32 °F, los cuales son inusuales y alarmantes para esta región en el presente mes.

Entre los condados de Florida que están más expuestos al clima gélido son Martin, Orange, Volusia, Brevard, Seminole y Osceola. Por lo tanto, si resides en alguna comunidad de estas zonas, es necesario que te abrigues correctamente y sigas las recomendaciones de las autoridades.

Sorpresivamente, Florida será el estado que registrará temperaturas gélidas para este fin de semana. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Cómo protegerte del frío extremo en Florida

No debes subestimar la letalidad de las temperaturas gélidas, ya que obtendrías consecuencias mortales. El NWS recomienda que te abrigues en capas, limites el tiempo al aire libre y revises los pronósticos de temperatura en Florida cuando sea necesario.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí