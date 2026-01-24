La llegada de una intensa tormenta invernal ha puesto en máxima alerta a decenas de regiones de los Estados Unidos, cambiando drásticamente el panorama climático que pone en riesgo a millones de sus ciudadanos. Si bien las temperaturas suelen generan preocupación, no se debe obviar la formación de capas de hielo, ya que representa un peligro silencioso para ciudades enteras en cuestión de horas. En los siguientes párrafos te revelaré qué riesgos se podrían presentar ante la caída de hielo y cómo protegerte ante esta emergencia climática.

Te comentaré que más de 230 millones de personas a lo largo del país están bajo alerta ante las duras condiciones climáticas que se presentaron este fin de semana. Las áreas que resultarán afectadas comprenden desde el suroeste hasta Nueva Inglaterra.

Aunque la nieve generaría complicaciones para conductores y transeúntes, lo alarmante será la presencia de hielo en las carreteras, especialmente en los tramos que corresponden desde Texas hasta las Carolas (Carolina del Norte y Carolina del Sur)

Según Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo, se podrían registrar hasta media pulgada de hielo en esta área. Si bien en un principio los habitantes visualizarán lluvias heladas, en cuestión de horas, la superficie se congelará.

El paso de la megatormenta invernal ocasionaría condiciones drásticos en muchas regiones. (Foto referencial: AFP)

“El agua pasará de estado líquido a estado sólido. Las carreteras se convertirán en verdaderas pistas de patinaje que serían condiciones imposibles y peligrosas para conducir”, explicó el climatólogo citado.

Esto sería un grave riesgo para los conductores, ya que, de no tomar las precauciones necesarias, podrían sufrir accidentes de tránsito. Por eso, es recomendable conducir a baja velocidad y mantener una distancia considerable entre vehículos.

Las autoridades locales han emitido ciertas recomendaciones para aquellos que realicen viajes por carretera. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se registraría apagones masivos

El experto Carlos Robles también añadió que el tendido eléctrico podría cargar hasta media pulgada de hielo, especialmente en las zonas bajo tormenta invernal. Esto significa un grave riesgo para los hogares y transeúntes, ya que el cableado podría colapsar.

De concretarse este escenario, una gran cantidad de hogares se verían afectados por interrupciones generalizadas en el suministro eléctrico, las cuales podrían prolongarse desde varias horas incluso días consecutivos.

