El humo generado por más de 850 incendios forestales activos en Canadá continúa desplazándose hacia Estados Unidos y ha provocado alertas por la mala calidad del aire en gran parte del Medio Oeste y el noreste del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), varios estados enfrentan condiciones que podrían afectar la salud de millones de personas durante los próximos días.

Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva York figuran entre los estados más impactados por la nube de humo. El Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan emitió una alerta de calidad del aire para el 16 y 17 de julio, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Ohio mantiene un aviso vigente para todo el estado hasta la medianoche del 17 de julio.

Según la clasificación en tiempo real de IQAir, las ciudades estadounidenses con los niveles más altos de contaminación del aire este jueves son Detroit, Minneapolis, Chicago y Nueva York.

Detroit, Minneapolis, Chicago y Nueva York figuran entre las ciudades con los peores niveles de contaminación del aire. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Hasta las 11:00 a. m. (hora del Este), Detroit ocupaba el primer lugar entre las ciudades de Estados Unidos con peor calidad del aire, seguida por Minneapolis y Chicago, mientras que Nueva York se ubicaba fuera del top 10, en el puesto 11. Toronto, en Canadá, aparecía en el tercer lugar del ranking mundial.

Ante estas condiciones, las autoridades sanitarias y meteorológicas pidieron a la población reducir las actividades físicas intensas al aire libre y tomar descansos frecuentes si es necesario permanecer fuera de casa.

Los pronósticos indican que el humo podría mantenerse sobre varias zonas del país hasta el final de la semana, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales sobre la calidad del aire antes de realizar actividades al exterior.

El humo de los incendios en Canadá provoca una crisis de calidad del aire en Estados Unidos

Más de 850 incendios forestales activos en Canadá están provocando una crisis de calidad del aire en diversas regiones de Estados Unidos, afectando principalmente al Medio Oeste y partes del noreste del país.

Los vientos están desplazando el humo hacia estados como Illinois, Minnesota, Michigan, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Wisconsin y Maine, con proyecciones de que la pluma de humo llegue hasta Washington, D.C.

Según Fox 5 New York, la situación es crítica en ciudades como Detroit y Minneapolis, que actualmente presentan algunas de las peores condiciones de aire a nivel mundial. En algunas zonas de Minnesota, el humo ha sido tan denso que el cielo se tiñó de un tono anaranjado, mientras que en estados como Maine, los residentes reportaron cielos de colores amarillentos y marrones.

Los expertos recomiendan como medida principal mantenerse en interiores con ventanas cerradas y utilizar purificadores de aire o aire acondicionado. (Foto: EFE/EPA/EDUARDO LIMA)

Este fenómeno se ve agravado por temperaturas inusualmente altas, lo que complica aún más la calidad del aire. Ante este escenario, las autoridades meteorológicas emitieron alertas, advirtiendo que los niveles de partículas finas pueden ser peligrosos, especialmente para grupos sensibles como niños, personas con asma o individuos con condiciones cardíacas y pulmonares preexistentes.

La exposición a este humo puede derivar en síntomas como dificultad para respirar, tos, mareos o fatiga. Por ello, los expertos recomiendan como medida principal mantenerse en interiores con ventanas cerradas y utilizar purificadores de aire o aire acondicionado. En caso de ser estrictamente necesario salir, se aconseja evitar actividades extenuantes y considerar el uso de mascarillas N95.