La pronta llegada del fenómeno de El Niño ha puesto en alerta a los meteorólogos de los Estados Unidos, lo que ha puesto en marcha una serie de planificaciones ante posibles desastres que se registren para el presente año a causa de los huracanes. Este patrón climático, conocido por modificar las temperaturas oceánicas y las corrientes de aire, trae consigo un pronóstico incierto para la presente temporada. En esta nota, te revelaré qué áreas deberán prepararse y cómo este fenómeno transformará la actividad ciclónica a corto plazo.

En un reciente informe de la Universidad del Estado de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés), se prevé una temporada de huracanes en el Atlántico con una actividad inferior a la media, estimando la formación de 13 ciclones con nombre y un 32% de posibilidades de que un huracán mayor impacte en el país .

De este total de fenómenos previstos, la casa de estudios estima que 6 se convertirán en huracanes y dos alcanzarán una categoría superior a 3 en la escala Saffir-Simpson , una cifra que se sitúa por debajo de los promedios históricos.

Los huracanes tienen el potencial de destruir todo lo que está a su paso. (Crédito: Allison Joyce / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ALLISON JOYCE

Para la presente temporada, comprendida entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, se espera la probabilidad de que un huracán de gran intensidad impacte la costa de EE.UU. esté por debajo del 43%, mientras que en el Caribe la posibilidad de impacto será el 35%.

Ahora, la intensidad de los ciclones en este 2026 equivaldrá a un 75% de la media histórica de las tres décadas anteriores , lo que representa un descenso frente a la temporada 2025, que se situó cerca del 105%.

La actual temporada estará condicionada principalmente por El Niño, un fenómeno que calienta las aguas del Pacífico tropical y fortalece los vientos del oeste hacia el Caribe y el Atlántico, generando condiciones que dificultan el desarrollo y fortalecimiento de los huracanes en la región atlántica.

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 podría ser menos activa, pero mantiene en alerta a EE.UU. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)

Los expertos señalan que ciertos estados del país podrían experimentar condiciones más activas a causa de este fenómeno natural, impactando posiblemente desde Tampa hacia el norte, mediante la Gran Curva de Florida hasta la zona de Nueva Orleans, así como las Carolinas.

Este se trata del primer pronóstico otorgado por la CSU; todavía se está a la espera de la previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la cual suele publicarse a fines de mayo.

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