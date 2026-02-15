Los habitantes de Texas han experimentado climas cálidos durante este fin de semana, con temperaturas por encima de los 60 °F. Si bien esto significa un ambiente adecuado para disfrutar de una actividad al aire libre, no todo parece felicidad. Los expertos en meteorología emitieron una advertencia de incendios en pastizales a causa de estas elevadas temperaturas y la baja humedad. De residir en alguna comunidad del ‘Estado de la Estrella Solitaria’, te recomiendo que revises desde qué fecha se daría este peligro; además, te compartiré el pronóstico detallado de lo que se espera en los próximos días.

Sorprendentemente, Texas registró un día lluvioso durante el Día de San Valentín. De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , hubo precipitaciones totales de 1.3 pulgadas en Dallas-Fort Worth el pasado 14 de febrero, superando un récord establecido en el 2017 (1.19 pulgadas).

Posiblemente imagines que se trata de una cifra alarmante, pero los expertos consideran que esta cantidad de pulgadas aún se mantiene por debajo de las precipitaciones esperadas en Texas durante esta temporada invernal.

Para la presente jornada, Texas registró un clima agradable, permitiendo a sus ciudadanos disfrutar del aire libre. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un clima cálido que traería posibles incendios de pastizales

Para este domingo 15 de febrero, el clima será agradable en gran parte de Texas. Si bien durante la mañana de hoy hubo nubosidad, el sol aparecerá conforme pase el día. Se prevé que las temperaturas alcancen máximas de 67 °F, según el reporte meteorológico de CBS News .

La tendencia favorable se trasladará hasta la semana entrante. Por ejemplo, los valores térmicos bordearían los 70 °F para el Día de los Presidentes (lunes 16 de febrero) y alcanzarán máximas de 80 °F a mitad de la semana.

Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la baja temperatura en Texas son factores ideales para incendios en pastizales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A pesar de este excelente clima que experimentarán los ciudadanos de Texas en los próximos días, el medio citado alertó sobre una amenaza elevada de incendio de pastizales. Este peligro se relaciona a las temperaturas elevadas y la escasa humedad en la región.

Las zonas que podrían registrar estos posibles incendios entre el martes 17 de febrero y jueves 19 de febrero son las ciudades de Bridgeport y Stephenville. Entonces, de residir en estas localidades, tendrás que tomar tus precauciones y seguir las recomendaciones de los expertos.

