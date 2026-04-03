Las condiciones eran muy favorables con calor, baja humedad y vientos tipo Santa Ana y lo más preocupante ocurrió este viernes 03 de abril. Los incendios forestales ya son una realidad al sur de California y, conforme pasan las horas, la emergencia no logra contenerse y las llamas están siendo propagadas por fuertes vientos en la zona. Es por eso que los bomberos están luchando contra dos grandes incendios, el de Springs y de Crown, que en conjunto han arrasado más de 1.750 acres. Por el momento, se han emitido órdenes de evacuación generalizadas mientras se despliegan cientos de recursos terrestres y aéreos para proteger las estructuras amenazadas. Aquí te explico cuáles son las zonas en alerta y lo que puedes hacer para mantenerte a salvo ya sea si eres residente o llegaste al estado como turista o por negocios, en especial en Los Ángeles, ya que el panorama para el fin de semana no es alentador y se ha ordenado el cierre de varias carreteras.

¿Qué está pasando en California?

El riesgo es mayor especialmente en zonas de montaña y cañones y las autoridades estatales y federales advierten que la actividad de incendios ya está por encima de lo normal y que el peligro aumentará en los próximos días, por lo que piden máxima precaución a las comunidades hispanas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy viernes 3 de abril temperaturas máximas de entre 72 y 83 grados Fahrenheit en las áreas costeras e interiores de Orange County y valles del sur de California, con ambiente seco que favorece la rápida propagación del fuego. Los modelos apuntan a que el calor se reforzará el sábado 4 y domingo 5, con valores cercanos o por encima de los 80 grados en los valles y hasta mediados de los 90 en los desiertos bajos, un patrón típico previo a episodios de incendios.

Eso no es todo, pues también se espera un evento de vientos Santa Ana con ráfagas de entre 25 y 45 millas por hora en zonas de Los Ángeles y de hasta 60 millas por hora en áreas montañosas de Ventura, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que eleva el riesgo de que cualquier chispa se convierta en un incendio de rápido avance. Medios locales ya advertían desde inicios de marzo que una ola de calor inusual en la región puede preparar el terreno para una temporada de incendios más activa, con impacto directo en áreas urbanas rodeadas de vegetación seca.

La página oficial de Cal Fire destaca que el potencial de incendio en la parte sur del estado se encuentra al alza debido a la sequía persistente, la acumulación de pastos y el debilitamiento de la humedad costera. Esto significa que condados como Los Ángeles, Ventura, Orange, Riverside y San Diego deben estar particularmente atentos a los avisos locales, sobre todo en áreas montañosas, cañones y comunidades en la interfaz urbano–forestal.

Hoy viernes 03 de abril se reportan incendios en Springs, condado de Riverside y Crown, en el condado de Los Ángeles. (Foto: Cal Fire)

Incendio de Springs, condado de Riverside: las órdenes de evacuación

Desde Fox11 explican que este incendio ya abarca unas 1.500 acres y no está contenido en absoluto. Según Cal Fire, se desató poco después de las 11 de la mañana del viernes en la cuadra 15000 de Gilman Springs Rd. en Moreno Valley. Por el momento se han emitido órdenes de evacuación para:

MOE-0507

MOE-0747

MOE-0745

MOE-0641

MOE-0746

MOE-0744

RVC-0748

RVC-0826

RVC-0825

También se han emitido avisos de evacuación para:

MOE-0504

MOE-0505

MOE-0506

MOE-0640

MOE-0639

MOE-0638

MOE-0637

Incendio Crown en el condado de Los Ángeles: las órdenes de evacuación

Según Cal Fire, el incendio Crown Fire que fue reportado poco antes de las 12:30 pm cerca de las carreteras Soledad Canyon y N. Crown Valley en Acton, actualmente abarca unas 280 acres y está contenido en un 5%. Los bomberos destacan que puede extenderse hasta 300 acres porque está avanzando a ritmo moderado. Se emitido órdenes de evacuación para:

LAC-E087

Se han emitido avisos de evacuación para:

LAC-E086

LAC-E089

Medidas de precaución que debes tomar si estás en California

Autoridades estatales subrayan que la combinación de combustible vegetal seco, altas temperaturas y vientos intensos crea condiciones para incendios de avance rápido, que dejan poco margen para reaccionar. Eso quiere decir que el fuego que comienza en un barranco puede llegar a las casas en cuestión de minutos si el viento sopla en dirección a la comunidad, sobre todo en lugares con una sola ruta de salida.

Sigue las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional y Cal Fire:

No hacer fogatas, quemas de basura ni usar pirotecnia; un error mínimo puede encender un incendio grande en minutos. Evitar el uso de herramientas que produzcan chispas (como desbrozadoras, soldadura o sierras) en horas de calor y viento; si es imprescindible, tener agua y extintores listos. Mantener despejada la zona de al menos 30 pies alrededor de la vivienda, retirando hojas secas, ramas y material inflamable que pueda actuar como combustible. Guardar documentos importantes, medicamentos y artículos esenciales en una mochila lista por si se emite una orden de evacuación.

La recomendación es no hacer fogatas, quemas de basura ni usar pirotecnia ya que un error mínimo puede encender un incendio grande en minutos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

Cómo saber el estado de evacuación en tu zona en California

Los residentes que estén en zona de alerta deben estar preparados para evacuar en cualquier momento. Lo mejor es informarte mediante canales oficiales y las autoridades locales. Puedes conocer el estado de evacuación en tu zona visitando protect.genasys.com.

También puedes revisar las páginas de “Incidents” de los departamentos de bomberos de cada condado y las plataformas oficiales de alerta como Cal Fire.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!