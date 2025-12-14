Un reciente reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha generado alerta en Estados Unidos, especialmente en las ciudades costeras: se pronóstica el incremento del nivel del mar hasta tres metros. ¿Qué zonas serían afectadas con posibles inundaciones en estos días? A continuación, te brindaré esta información.

Para Randall Parkinson, geólogo costero y profesor de la Universidad Internacional de Florida, el incremento del caudal a esa cantidad de metros sería alarmante para este país, ya que se presentaría múltiples riesgos, tal como la contaminación de fuentes de agua potable.

“No solo todo lo que está sobre la superficie quedaría sumergido, sino también todo lo que está bajo tierra y antes, lo que incluye los sistemas de conducción de aguas pluviales y alcantarillado que pueden depender del flujo de gravedad para llegar a su destino”, indicó el especialista.

Estas posibles inundaciones generan alerta entre la población estadounidense. (Crédito: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Qué ciudades de EE.UU. quedarían sumergidas, según la alerta del NOAA

Mediante un mapa, la agencia explicó qué zonas serían afectadas por el aumento de los niveles del mar durante estos días. Entre las que se destacan son:

Costa Oeste: Washington D.C., franjas de la costa de Oregón, ciudades costeras de California, San Francisco, Oakland, Long Beach y San Diego.

Washington D.C., franjas de la costa de Oregón, ciudades costeras de California, San Francisco, Oakland, Long Beach y San Diego. Costa Este: litoral de Maine, las ciudades de Massachusetts, Rhode Island, Nueva Jersey, Maryland, Virginia y del estado de Nueva York; áreas significativas de las Carolinas (Carolina del Norte y Carolina del Sur) y Georgia.

Se prevé que varias ciudades del estado de Florida (Jacksonville, Melbourne, Port St. Lucie, Fort Lauderdale, Hollywood, Naples, Venice, Sarasota, Tampa y St. Petersburg), así como sus playas (Miami Beach, Barefoot Beach, Fort Myers, entre otros), están en riego de inmersión.

En Texas, el aumento significativo del mar también resultaría en la inundación de varias ciudades costeras clave, incluyendo Texas City, Lavaca, Rockport, Corpus Christi y Portland, las cuales quedarían cubiertas por agua marina.

Estas posibles inundaciones serían perjudiciales, ya que se arrastrarían todo lo que esté a su paso. (Crédito: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!