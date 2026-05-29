Estados Unidos está a punto de experimentar el inicio de la temporada de huracanes del 2026 y existen ciertos estados del país que podrían registrar el paso de estos ciclones. Por ejemplo, Florida espera un cambio drástico en sus patrones climáticos, lo cual pone en alerta a sus ciudadanos. Por el momento, las autoridades han avisado que se avecinan los primeros sistemas de tormentas eléctricas. Para que sepas las fechas claves y así tomes precauciones, es necesario que leas los siguientes párrafos.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) precisó que la temporada de huracanes del Atlántico Norte para este 2026 iniciará este domingo 31 de mayo y podría extenderse hasta el 30 de noviembre.

Aunque el fenómeno meteorológico implica un peligro latente para las zonas que coincidan con su ruta, la agencia aclaró que existe un 55% de probabilidades de que la actual temporada registre una actividad por “debajo de lo normal”.

Es más, las proyecciones meteorológicas de la NOAA estiman, con una certeza del 70%, el desarrollo de entre 8 y 14 tormentas tropicales, de 3 a 6 huracanes generales y de 1 a 3 ciclones de gran intensidad; también se anticipa la Energía Ciclónica Acumulada (ACE, por sus siglas en inglés), la cual se situará entre en un rango del 45% al 115%.

La Temporada de Huracanes del Atlántico Norte de 2026 iniciará este domingo 31 de mayo, según previsiones de la NOAA. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Florida estará registrando tormentas eléctricas en cuestión de tiempo

Ante el inminente inicio de la Temporada de Huracanes en el Atlántico Norte, ya se está formando ciclones tropicales cerca de los Estados Unidos, así informó Bernie Rayno, meteorólogo de AccuWeather.

El especialista precisa que es el resultado de la interacción tropical con la corriente de chorro al desplazarse esta hacia el sur , un movimiento que trae consigo un frente frío o un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera, lo cual puede desencadenar la formación de chubascos y tormentas eléctricas.

También se espera que Florida registre intensas lluvias para este fin de semana e inicios de la semana entrante. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Entonces, si estas condiciones climáticas logran posicionarse sobre las aguas templadas del mar Caribe, el golfo de México o la costa sureste de EE. UU., podrían fortalecerse de manera paulatina.

Por lo tanto, se prevé que dichas zonas, entre las que se encuentra Florida, experimenten un periodo de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas tanto este fin de semana como a inicios de la semana entrante .

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