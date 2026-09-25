Los meteorólogos de Estados Unidos han lanzado la advertencia sobre el paso de la tormenta Nor’easter que podría causar estragos este fin de semana en varios estados del país. Se prevé que este fenómeno traiga consigo lluvias intensas y vientos destructivos, las cuales pueden ocasionar posibles inundaciones y cortes de energía que afectarán a millones de personas. Para conocer a mayor detalle qué áreas están bajo riesgo, sigue leyendo este artículo informativo.

Qué es el Nor’easter y por qué genera tanta preocupación

Tomando la información de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) , se trata una potente tormenta que se forma cerca de la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Si bien puede originarse en cualquier época del año, es más común y peligroso entre los meses de septiembre y abril.

El Nor’easter se origina debido al encuentro entre dos masas de aire con temperaturas diferentes: aire gélido que desciende desde el Ártico y Canadá, y aire más cálido proveniente del Golfo de México y del océano Atlántico.

Es capaz de causar fenómenos peligrosos tales como lluvias fuertes, nevadas intensas, vientos muy potentes (similares a los de una galerna), oleaje fuerte y mares agitados y, especialmente, inundaciones en las zonas costeras.

El NWS advierte que la tormenta Nor'easter traería fuertes vientos, inundaciones costeras y lluvias intensas para este fin de semana.. (Crédito: Handout / NOAA/GOES / AFP) / HANDOUT

Qué estados de EE. UU. están bajo alerta tras el paso de la tormenta Nor’easter

Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision , señaló que este sistema de baja presión se podrá intensificar a medida que se desplace hacia Nueva Inglaterra durante este fin de semana.

Ya existen advertencias y vigilancia por inundaciones costeras desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey y Connecticut. La ciudad de Boston espera los efectos más fuertes de este sistema entre la noche de hoy y el sábado 26 de septiembre.

Las proyecciones indican que el agua podría rebasar la marea alta por un rango de 1 a 3 pies, provocando además olas peligrosas que llegarán a los 12 pies de altura en las costas de Ocean City, Nueva Jersey, y hasta los 22 pies en Nueva Inglaterra.

Nueva York será uno de los estados afectados por el paso de la tormenta Nor'easter. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Por su parte, Telemundo Noticias precisó que se prevén entre 2 y 3 pulgadas de lluvias o más desde Rhode Island hasta el este de Massachusetts. Incluso, puede presentarse este mismo panorama climático en Nueva York.

Los vientos en estas áreas pueden alcanzar velocidades entre 50 y 60 millas por hora, los cuales serían suficientes para derribar árboles y cables eléctricos. Por lo tanto, miles de familias están bajo riesgo de quedarse sin servicio eléctrico.

Con lo señalado, los residentes de las áreas bajo riesgo necesitar toman sus precauciones, ya que los pronósticos climáticos advierten un panorama severo para este fin de semana.