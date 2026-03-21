Las condiciones meteorológicas en el estado de Hawái están siendo críticas; ciertas comunidades han quedado completamente inundadas debido a las intensas lluvias. La situación conllevó a que miles de habitantes sean evacuados; sin embargo, los servicios de meteorología han alertado que el panorama no será favorable en las próximas horas. De residir en alguna localidad de esta jurisdicción, es importante que sepas los estragos causados por este evento meteorológico y qué esperar en las próximas horas.

La región está presentando las peores inundaciones en más de 20 años, lo que ha provocado un profundo temor entre sus residentes. El pasado viernes 20 de mayo, un aproximado de 5,500 habitantes del norte de Honolulu tuvieron que ser evacuados debido a que las aguas turbulentas arrasaron casas y automóviles.

Aunque no se han registrado personas desaparecidas ni decesos, el gobernador Josh Green consideró que el paso de esta tormenta traerá consecuencias muy graves, debido a que los gastos de reparación podrían superar los $1,000 millones.

“En algunas zonas de nuestro estado, hemos tenido entre 40 y 50 pulgadas de lluvia. No cabe duda de que los daños causados hasta ahora han sido catastróficos”, fueron las palabras de la autoridad posterior a este panorama crítico.

Los expertos en meteorología consideran que este evento climático crítico registrado en Hawái se relaciona al fenómeno ‘Bajas De Kona’, unos vientos del sur o suroeste que traen aire cargado de humedad. Es así que se están produciendo fuertes lluvias.

Más de 5,000 habitantes del estado tuvieron que ser evacuados ante la crítica situación. (Crédito: HONOLULU FIRE DEPARTMENT / AFP) / -

Qué esperar las próximas horas en Hawái

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las intensas lluvias no cesarán en el estado de Hawái, ya que se prevé que continúen durante este fin de semana. Por esa razón, la agencia ya emitió una serie de avisos con el propósito de que los habitantes tomen sus precauciones.

La mayor parte del estado se mantiene bajo alerta de inundaciones; sin embargo, el NWS especificó que las poblaciones de Haleiwa y Waialua, situados al norte de Oahu, están bajo riesgo de inundación repentina para este cierre de semana.

El NWS pronóstica que las intensas lluvias seguirán en el estado de Hawái; la alerta de inundaciones se siguen manteniendo para este fin de semana. (Crédito: HONOLULU FIRE DEPARTMENT / AFP) / -

“Se insta encarecidamente a los residentes de la zona de Waialua a evacuar inmediatamente. El resto de la carretera de acceso a Waialua corre un alto riesgo de colapsar si continúan las lluvias”, se lee en una alerta de emergencia de la agencia meteorológica.

Por su parte, Rick Blangiardi, alcalde de Oahu, señaló que la isla seguirá recibiendo lluvias en los próximos dos o tres días, con pulgadas que oscilan entre las 6 y 8 pulgadas.

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