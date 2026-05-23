Aunque millones de ciudadanos estadounidenses tienen planificado realizar actividades recreativas para este fin de semana de Memorial Day 2026 , los residentes de Nueva York no tendrán la misma suerte. Los recientes pronósticos meteorológicos advierten un mal tiempo en la Gran Manzana, obligando a que los ciudadanos cancelen cualquier salida programada, ya que se prevén intensas lluvias en el área. Para que sepas más detalles al respecto, es clave leer los siguientes párrafos.

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De acuerdo a Justin Lewis y Matthew Villafane, meteorólogos de CBS News , precisaron que el inicio de verano en la región será de intensas precipitaciones, especialmente durante este cierre de semana que está vinculada al Día de los Caídos.

Los climatólogos citados precisaron que las precipitaciones aumentarán su fuerza durante las últimas horas de la presente jornada, un periodo en el cual las lluvias podrían transformarse en aguaceros torrenciales por momentos.

Para este fin de semana de Memorial Day, se esperan intensas lluvias en la ciudad de Nueva York. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Esta tendencia negativa se mantendrá hasta la mañana del domingo 24 de mayo, para luego dar paso a lluvias aisladas en horas de la tarde. Pese a ello, esta jornada mantendrá un ambiente fresco con termómetros que apenas rozarán los 60 °F.

La ciudad de Nueva York no sería la única afectada con estas fuertes lluvias; se prevé que, hacia la 1 p.m. del domingo, las áreas de Islip, Montauk, Bridgeport y Newburgh también experimenten esta condición climática.

En resumen, se anticipa un fin de semana festivo con lluvias prolongadas que dejarán un promedio de 2 pulgadas de agua en la zona triestatal, con máximas locales de hasta 4 pulgadas .

Aunque se descarta una amenaza severa de inundaciones en la ciudad de Nueva York, los expertos advierten a los conductores y viajeros sobre la posible formación de charcos en las autopistas y demoras en los traslados debido a las condiciones climáticas.

Ante las intensas lluvias, se espera la acumulación de charcos en vías y aceras. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Advertencia de corrientes de resaca y fuerte oleaje en NYC

En caso estés planificado visitar alguna playa en la ciudad de Nueva York para este cierre de semana, no sería una buena decisión. Según la Oficina de Gestión de Emergencias del área, es posible la presencia de fuertes corrientes de resaca.

También las autoridades advierten que los barrios de Brooklyn y Queens permanecerán bajo alerta por fuerte oleaje , donde se espera que las olas alcancen alturas de entre 1.8 y 3 metros durante el domingo 24 de mayo.

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