Un potente sistema de tormentas impulsado por ríos atmosféricos comenzó a avanzar hacia el sur de California y amenaza con dejar lluvias equivalentes a varios meses en apenas unos días, además de vientos peligrosos. El fenómeno llega justo después de una tormenta que dejó severas inundaciones en el norte del estado durante el fin de semana, elevando la preocupación a pocas horas de las celebraciones por Navidad.

La nueva tormenta empezó a azotar toda la costa de California, de norte a sur, con lluvia y viento desde la noche del martes. En el sur del estado, las lluvias más intensas se esperan desde la mañana del miércoles y se prolongarán durante todo el día, con tasas de precipitación que podrían superar los 2,5 centímetros por hora, especialmente en zonas montañosas.

“Estamos hablando de un evento significativo de lluvias que va a dejar inundaciones posiblemente catastróficas. 41 millones de personas bajo ese riesgo. Por eso el Servicio Nacional de Metereología emite esa vigilancia para el sur de California, el sur de Nevada y el oeste de Arizona. Y esto por lo menos permanece en efecto hasta el sábado”, dijo Hector Roldán, reportero del tiempo de Noticias Telemundo.

Nivel máximo de riesgo por inundaciones

El Centro de Predicción Meteorológica declaró para este miércoles un nivel 4 de 4 (“alto riesgo”) de inundaciones en partes del sur de California, una alerta poco frecuente que afecta a casi 6 millones de personas. Este tipo de avisos se emite en menos del 4 % de los días del año, pero está relacionado con más del 80 % de los daños por inundaciones y con más de un tercio de las muertes asociadas a este fenómeno.

Según las autoridades, es el primer aviso de este nivel en la región desde el 5 de febrero de 2024, cuando inundaciones devastadoras causaron muertes y más de un centenar de deslizamientos de tierra.

Las autoridades de California activaron alertas máximas y órdenes de evacuación ante lluvias intensas y vientos extremos. | Crédito: AccuWeather

Ciudades y zonas con “alto riesgo”

Las áreas bajo mayor amenaza se concentran en los siguientes condados y localidades:

Los Ángeles , incluyendo zonas del área metropolitana y comunidades como Altadena

, incluyendo zonas del área metropolitana y comunidades como Condado de San Bernardino , con varias ciudades expuestas a lluvias intensas

, con varias ciudades expuestas a lluvias intensas Ventura , incluyendo sectores costeros como Ventura Beach

, incluyendo sectores costeros como Condado de Santa Bárbara , especialmente áreas cercanas a zonas quemadas por incendios recientes

, especialmente áreas cercanas a zonas quemadas por incendios recientes Condado de Orange, en sectores próximos al área afectada por el incendio Airport

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre inundaciones urbanas generalizadas, así como deslizamientos de rocas y lodo, aclarando que el peligro no se limita únicamente a las zonas quemadas por incendios.

Evacuaciones y respuesta de emergencia

Ante el riesgo, el condado de Los Ángeles emitió órdenes y avisos de evacuación para áreas dentro y alrededor de las zonas afectadas por incendios recientes, como Eaton y Palisades. En total, 383 propiedades están bajo órdenes de evacuación, y los residentes están siendo notificados incluso puerta a puerta por las autoridades.

También se emitieron avisos de evacuación en partes del condado de Ventura, con una orden específica para el Ventura Beach RV Resort, y órdenes adicionales entraron en vigor el miércoles por la mañana en zonas del condado de Orange. En Santa Bárbara, algunas áreas afectadas por el incendio Lake permanecen bajo advertencia.

En varias regiones de California, las precipitaciones podrían alcanzar en días lo que normalmente cae en meses. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

Vientos extremos y más tormentas en camino

A las lluvias se suman vientos muy fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 128 km/h en las montañas, capaces de derribar árboles y líneas eléctricas. Y el peligro no termina ahí: otra tormenta impulsada por un río atmosférico llegará entre jueves y viernes, elevando nuevamente el riesgo de inundaciones para más de 15 millones de personas.

En total, el sur de California podría acumular entre 10 y 20 centímetros de lluvia en zonas costeras y valles, y hasta 30 centímetros en estribaciones y montañas. En lugares como Los Ángeles, esto equivale a recibir en una sola semana la lluvia de dos meses o incluso de casi medio año.

Mientras tanto, esta misma humedad provocará fuertes nevadas en la Sierra Nevada, complicando o imposibilitando los viajes. Las autoridades piden extremar precauciones, especialmente a quienes planean desplazarse en Nochebuena o Navidad, ante una de las tormentas más peligrosas de la temporada festiva.