Miami no tendrá ‘temporada baja’ de alergias y es momento de empezar a tomar precauciones si eres de los que sufre constantemente de asma, rinitis y problemas respiratorios. De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, tres grandes “olas” de polen se mantendrán activas prácticamente todo el año, dejando muy pocas semanas de alivio entre una y otra. Cuando la primavera está por empezar, todo indica que residentes y turistas enfrentarán una temporada larga, con niveles de polen que subirán y bajarán, lo que podría traducirse en más visitas a salas de emergencia y ausencias en el trabajo, la escuela y hasta vacaciones que se verán afectadas por temas de salud. Aquí te explico cómo será el panorama, qué mes podría ser el peor, cuáles son las zonas más afectadas y qué recomendaciones deben seguir las familias para protegerse, pues los síntomas pueden empeorar en personas sensibles, aun cuando no suelen considerarse “alérgicas”.

Qué está pasando en Florida con el polen

De acuerdo con el análisis de meteorólogos de AccuWeather para el sureste de Estados Unidos, el sur de Florida enfrentará tres grandes fases de polen en 2026:

Primera ola (invierno tardío – primavera): predominan los árboles. Esta fase se extiende aproximadamente de finales de enero a finales de abril. Árboles como roble, ciprés, pino y otras especies frecuentes en áreas residenciales y parques liberan grandes cantidades de polen. Es la etapa en la que muchas personas empiezan con estornudos, ardor en los ojos y congestión, creyendo que es “un resfriado leve”, cuando en realidad se trata de alergia.

Segunda ola (finales de primavera – verano): hierbas y pastos. Desde mayo hasta agosto se activan los pastos y algunas malezas. Esta ola es especialmente molesta para quienes trabajan al aire libre: jardineros, obreros de construcción, personal de mantenimiento de parques o campos de golf, repartidores y trabajadores agrícolas. El polen se mezcla con el calor extremo y la humedad, empeorando la sensación de ahogo.

Tercera ola (finales de verano – otoño): malezas y moho. De septiembre a noviembre, malezas como la ambrosía (ragweed) se convierten en protagonistas. Al mismo tiempo, la temporada de lluvias y cualquier impacto de tormentas o huracanes elevan los niveles de moho en el ambiente, dentro y fuera de las casas. Esto puede disparar alergias incluso en personas que habían pasado "relativamente bien" las primeras dos olas.

Los niveles de polen en Florida varían según la zona, con altos índices de polen de árboles a finales de invierno y primavera, y polen de gramíneas en mayo-julio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para cuándo se espera el punto más crítico

La temporada ya comenzó con altos niveles de polen de árboles, colocando a la región en nivel de riesgo elevado mientras gran parte de Estados Unidos aún atraviesa el final del invierno. Esto hará que la concentración de partículas en el aire se mantenga alta durante marzo y abril, visible incluso en la acumulación de polvillo sobre vehículos y mobiliario urbano.

Según el informe de AccuWeather, punto más crítico se espera en mayo, cuando aumente el polen de gramíneas. Mientras en otras regiones del país este pico suele registrarse entre junio y julio, en el sur de Florida la combinación de humedad y altas temperaturas adelantará la liberación de esporas de césped. Esto podría traducirse en un incremento de consultas médicas por asma y rinitis, especialmente entre personas que practican actividades al aire libre.

Todo indica que esto se mantendrá hasta agosto con la aparición del polen de malezas, manteniendo niveles moderados o altos hasta septiembre.

¿Qué es el polen?

Es una parte importante del ciclo reproductivo de muchas especies vegetales. Desempeña un papel clave en la polinización, un proceso necesario para la reproducción de la mayoría de las plantas. Sin embargo, el polen también puede ser fuente de alergias en algunas personas, ya que puede causar reacciones alérgicas al inhalarlo o al entrar en contacto con la piel. Estas reacciones alérgicas se conocen como ‘alergias estacionales’ o ‘fiebre del heno’.

En primavera, comienza la temporada de polen, y los granos de polen se liberan de las anteras. El viento, el agua o los insectos pueden transportar los granos de polen a los órganos reproductores femeninos de otras flores, donde pueden fertilizar las células reproductoras femeninas y permitir que la planta produzca semillas.

La temporada de polen generalmente ocurre durante los meses de primavera y verano, cuando la mayoría de las plantas florecen. En Estados Unidos, por ejemplo, la temporada de polen de los árboles suele comenzar a finales del invierno o principios de la primavera, y los diferentes tipos de árboles liberan polen en diferentes momentos.

Este panorama sugiere un incremento significativo en las consultas médicas por rinitis y asma entre quienes realizan actividades al aire libre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Recomendaciones para cuidar la salud durante las olas de polen

La fase actual presenta niveles elevados de polen de árboles que se mantienen críticos durante todo marzo y abril. Este fenómeno es claramente visible por la acumulación de polvillo amarillento sobre los vehículos y el mobiliario urbano en todo el condado.

La comunidad hispana en el sur de Florida, especialmente en áreas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, podría verse afectada de manera desproporcionada por este ciclo intenso de alergias por pone de árboles, polen de gramíneas (pastos)y polen de malezas ya que muchos trabajan en jardinería, construcción, agricultura o delivery, ocupaciones que requieren que estén expuestos al polen en las calles. Aquí algunos consejos para mantenerse a salvo:

Cuida el ambiente dentro de casa: mantener puertas y ventanas cerradas en días de mucho polen, usar aire acondicionado con filtros limpios, lavar sábanas con frecuencia, pasar aspiradora (idealmente con filtro HEPA) y evitar alfombras gruesas en habitaciones de personas alérgicas. Usa mascarilla y gafas al aire libre: especialmente si trabajas en jardinería, construcción o limpieza de patios. Una mascarilla bien ajustada (tipo KN95 o similar) y gafas ayudan a reducir la cantidad de polen que entra por nariz y ojos. Cámbiate de ropa y báñate al llegar del trabajo: el polen queda pegado en la ropa, el cabello y la piel. Quitarte la ropa de la calle, ducharte y lavar el cabello al llegar a casa reduce lo que traes del exterior y protege a otros miembros de la familia. Consulta con un médico o alergólogo: si cada año presentas estornudos, congestión, picazón en ojos y garganta o dificultad para respirar en las mismas fechas, es probable que tengas alergias estacionales. Un profesional puede recetar antihistamínicos, spray nasal o inhaladores, e incluso indicar pruebas para saber a qué polen eres más sensible. Vigila el índice de polen diariamente: plataformas como AccuWeather, Weather.com y aplicaciones de clima del celular muestran el nivel de polen por día y por tipo (árboles, pastos, malezas). Revisa estos datos antes de planear actividades al aire libre. En días de nivel “alto” o “muy alto”, trata de limitar la exposición. En casos de síntomas graves —dificultad severa para respirar, opresión en el pecho, silbidos al exhalar, labios o cara morados— se debe llamar al 911 o acudir de inmediato a una sala de emergencia.

