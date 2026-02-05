El invierno sigue azotando a ciertas áreas de Estados Unidos , trayendo consigo temperaturas gélidas e intensas nevadas que obligan a sus ciudadanos usar sus calefacciones y vestirse por capas. Recientemente, los pronósticos climáticos en Boston, Massachusetts, han sido alarmantes, ya que se prevén temperaturas cercanas al punto de congelación y acumulaciones de nieve que complicarían el traslado de habitantes o vehículos. En caso residas en esta ciudad, es importante que descubras en qué fecha se registrarán estas duras condiciones climáticas con el propósito de que tomes tus precauciones. Te invito a leer los siguientes párrafos.

Los habitantes de la ‘Ciudad de los Barrios’ no pueden tomarse un respiro de este clima gélido que se está registrando en esta área desde hace cuatro semanas. Están expuestos a sufrir de hipotermia o congelación en caso no se abriguen correctamente o estén situados en las calles por más tiempo de lo recomendando.

Este preocupante panorama climático en dicha ciudad ha ocasionado que el equipo meteorológico de CBS News Boston emita una alerta meteorológica, ya que es inminente la aparición de una mezcla de nieve, viento y frío intenso.

Este clima gélido que se espera en Boston podría causar hipotermia o congelación en un habitante. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Desde cuándo se registrará esta alerta meteorológica en Boston

De acuerdo al medio citado, la presencia de nevadas y temperaturas cercanas al punto de congelación será durante este sábado 7 y domingo 8 de febrero. Es importante destacar que en ciertas zonas de Boston se registrarían acumulaciones rápidas de nieve; mientras que otras serán ligeras o ninguna.

Dichos acumulados podrían alcanzar hasta 2 pulgadas, específicamente en gran parte del Sur de Nueva Inglaterra; sin embargo, CBS News advierte sobre la formación de nieve de hasta 4 pulgadas en zonas aisladas.

Es necesario que los residentes de Boston usen ropa abrigadora por capas ante el pronóstico para el fin de semana. (Crédito: AFP)

Aunque estas ligeras nevadas podrían desaparecer durante la noche del sábado, el mal tiempo continuará; se esperan temperaturas congelantes para el cierre de la presente semana con una sensación térmica entre -20 y -10 °F.

Por lo tanto, los ciudadanos de Boston están bajo riesgo de desarrollar hipotermia o congelación. Tan solo bastará 30 minutos para que presenten estas condiciones que suelen ser mortales, especialmente en personas vulnerables.

