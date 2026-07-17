Las devastadoras inundaciones que azotan en Texas han dejado a cientos de familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Ante este panorama crítico, la prioridad es salvaguardar la vida de los habitantes y brindarles un espacio seguro. Si resides en alguna área afectada del estado mencionado, este artículo informativo quiere ofrecerte los refugios disponibles y otros beneficios para afrontar esta crisis.

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Según información brindada por N+ Univision , el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ aún se mantiene bajo alerta. Desafortunadamente, existen cientos de damnificados y se han contabilizado pérdidas humanas que pueden seguir incrementándose con el pasar de las horas.

Para el presente día, las autoridades de los condados de Mason y Kerr ordenaron a los habitantes a evacuar ante las lluvias intensas que están registrando en las distintas localidades.

Lo preocupante es que las precipitaciones acumuladas en los últimos tres días son equivalentes a lo que se estimaba en todo el año en ciertas ciudades de Texas . Se trata de una situación crítica que obliga a la población texana a seguir las medidas de seguridad y a buscar un resguardo inmediato.

Cientos de rescatistas han estado a disposición para socorrer a las familias afectadas de Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde conseguir refugios y soporte emocional ante las inundaciones registradas en Texas

Marco Banda, vocero nacional de la Cruz Roja Americana, explicó al medio citado que el impacto de la emergencia es severa, afectando a cerca de 3 millones de residentes distribuidos en 7 condados.

Ante la realidad, el portavoz recomendó a los habitantes de las áreas severamente impactadas a descargar el aplicativo de emergencias de la Cruz Roja Americana , ya que podrán obtener información necesaria para tomar las precauciones.

En caso de los refugios disponibles, los interesados pueden ingresar a este ENLACE o contactándose al 800-733-2767. Es importante resaltar que estos espacios están disponibles para aquellos en situación de vulnerabilidad ante un desastre natural, sin importar su raza, etnia, edad o estatus migratoria.

“Toda la ayuda por desastre es gratuita. No exigimos que las personas muestren ningún tipo de identificación para ingresar a un refugio; solo su nombre y el lugar donde vivían”, se lee en el portal de la Cruz Roja Americana.

Eso sí, la propia entidad aconseja a aquellos que pretenden alojarse en estos refugios traer consigo medicamentos recetado, ropa, almohadas, mantas, artículos de higiene personal, documentos importantes u otros documentos importantes.

Los residentes de Texas pueden acceder a estos refugios sin gastar un dólar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo obtener asistencia en casos de desastre en Texas

La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, por sus siglas en inglés) de Texas también está disponible para brindar asistencia a los residentes afectados en estas inundaciones. Con solo ingresar a este ENLACE , el interesado puede saber cómo recibir alimentos, dónde encontrar atención médica y qué servicios están disponibles para la salud mental.

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