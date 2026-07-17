Para evitar una tragedia como la del 4 de julio de 2025 —cuando unas 130 personas murieron por inundaciones repentinas en la zona de Texas Hill Country y, en muchas áreas, las torres de telefonía celular quedaron dañadas o fuera de servicio, lo que impidió que numerosas Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA) llegaran a tiempo o simplemente no se emitieran— se presentó un proyecto de ley bipartidista para crear un sistema de alerta de emergencia por satélite. En las siguientes líneas te contamos qué se sabe de esta reforma, impulsada en medio de nuevas advertencias por inundaciones severas en Texas.

Una vista aérea tomada con un dron muestra las aguas de la inundación en el rancho Corrival Horse Ranch, cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas, el 16 de julio de 2026 (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek) / DUSTIN SAFRANEK

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO DE LEY?

El proyecto llamado Ley de Alertas Místicas (Mystic Alerts Act) busca que, en futuras emergencias como las inundaciones catastróficas de Texas, las alertas de emergencia inalámbricas puedan enviarse también vía satélite cuando las redes celulares fallen, esto con el fin de evitar que la población se quede sin aviso como ocurrió el 4 de julio de 2025.

Incluye tres puntos principales:

Permitir que las compañías de telefonía celular se asocien con proveedores de comunicaciones satelitales para distribuir alertas de emergencia cuando las redes móviles estén dañadas o saturadas.

Ordenar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que establezca reglas y políticas para integrar el satélite en la infraestructura de WEA, manteniendo la eficacia del sistema.

Crear una nueva vía de comunicación para enviar avisos en zonas donde otras infraestructuras (torres, cableado) hayan sido destruidas o queden fuera de servicio.

Cabe precisar que el proyecto propone que los proveedores que participen no puedan cobrar a los usuarios por recibir alertas de emergencia vía satélite.

La Mystic Alerts Act fue presentada en el Senado el 14 de julio de 2026 por John Cornyn (republicano de Texas) y Jon Ossoff (demócrata de Georgia). En la Cámara de Representantes, la iniciativa la impulsa el congresista texano August Pfluger, y ya superó el trámite en el Comité de Energía y Comercio, por lo que ahora avanza al pleno.

“La Ley de Alertas Místicas ayudaría a garantizar que las comunidades que sufren desastres graves reciban alertas de emergencia inalámbricas incluso cuando las redes de comunicaciones celulares estén comprometidas. Insto a mis colegas del Senado a que apoyen esta legislación para fortalecer esta importante tecnología y salvar vidas”, dijo Cornyn en un comunicado.

Por su parte, Ossoff señaló: “Cuando las tormentas, los desastres o las amenazas a la seguridad pública ponen en peligro a nuestro estado, la gestión de crisis es fundamental. Este proyecto de ley bipartidista, presentado junto con el senador Cornyn, contribuirá a modernizar los sistemas de alerta de emergencia de Estados Unidos para mantener a las familias de Georgia seguras e informadas”.

EN RESUMEN: se trata de un proyecto bipartidista, con apoyo de legisladores de Texas y otros estados afectados por inundaciones y problemas de alerta, que buscan cerrar “vacíos de comunicación” durante desastres.

La Mystic Alerts Act apunta a que, durante inundaciones u otros desastres, las comunidades rurales y zonas con mala cobertura móvil sigan recibiendo avisos críticos gracias a un respaldo satelital. En la imagen, varias personas observan el paso de escombros por el río Guadalupe en Kerrville, Texas, el 16 de julio (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek)

¿QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA PARA LA POBLACIÓN?

Si se aprueba y se implementa la Ley de Alertas Místicas significaría lo siguiente para la población:

Durante inundaciones u otras emergencias graves, las alertas del sistema WEA (las que llegan como notificaciones sonoras al celular) podrían seguir llegando, aunque las torres de celular estén caídas o dañadas, debido a que se usaría el satélite como respaldo.

Esto sería especialmente importante en zonas rurales o montañosas de Texas y otros estados, donde la cobertura móvil es limitada y la infraestructura es más vulnerable a tormentas, inundaciones y vientos extremos.

La intención explícita de los autores es salvar vidas, asegurando que la gente reciba alertas de evacuación, crecida de ríos, inundaciones repentinas y otras amenazas, aunque el sistema tradicional falle.

Personal de Bomberos y Rescate de Sisterdale evalúa el nivel del agua cerca del río Guadalupe en Sisterdale, Texas (EE.UU.), el 16 de julio de 2026 (Foto: EFE / EPA / Dustin Safranek)

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