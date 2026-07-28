Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están bajo alerta por inundaciones ante la llegada de fuertes tormentas este martes. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están bajo alerta por inundaciones ante la llegada de fuertes tormentas este martes. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Una alerta por inundaciones está vigente para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut debido a la llegada de fuertes tormentas que podrían dejar y provocar inundaciones repentinas desde la tarde de este martes 28 de julio. El sistema meteorológico amenaza con generar complicaciones en gran parte del área tri-estatal (Tri-State area), con acumulados importantes de lluvia y posibles interrupciones durante una de las horas de mayor movimiento: el regreso a casa. Ante este escenario, estas son las horas de mayor peligro por las fuertes precipitaciones y el riesgo de inundaciones repentinas.

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Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias comenzarán durante las primeras horas de la tarde y podrían extenderse hasta la noche, aumentando el riesgo de calles anegadas, problemas de transporte y condiciones peligrosas para quienes se movilicen.

¿Cuándo se espera el mayor peligro por las tormentas?

El periodo de mayor preocupación será desde la tarde del martes 28 de julio hasta la noche, cuando las tormentas podrían intensificarse y dejar fuertes tasas de precipitación.

Algunas zonas podrían recibir entre 2 y 3 pulgadas de lluvia por hora, mientras que el acumulado general se ubicaría entre 2 y 5 pulgadas. En áreas aisladas, especialmente al norte y este de la ciudad de Nueva York, la cantidad podría ser incluso mayor.

Las lluvias más intensas podrían provocar inundaciones repentinas y complicaciones durante la tarde y noche. | Crédito: X / @NWSNewYorkNY
Las lluvias más intensas podrían provocar inundaciones repentinas y complicaciones durante la tarde y noche. | Crédito: X / @NWSNewYorkNY

Zonas con mayor riesgo de inundaciones

El mayor peligro de inundaciones repentinas se concentra en:

  • Nueva Jersey del norte
  • Ciudad de Nueva York
  • Valle del Hudson

Estas áreas tienen un nivel 3 de 4 de riesgo por inundaciones repentinas, según los pronósticos meteorológicos.

La vigilancia por inundaciones continuará hasta la mañana del miércoles, mientras el sistema continúa avanzando por la región.

Condados bajo vigilancia por inundaciones

EstadoZonas bajo vigilancia
Nueva YorkBronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, Nassau, Westchester, Orange, Putnam y Rockland
Nueva JerseyBergen, Hudson, Essex, Passaic y Union
ConnecticutFairfield y New Haven

Nueva Jersey también tiene alerta por tormentas severas

Además de la vigilancia por inundaciones, gran parte de Nueva Jersey permanece bajo una vigilancia de tormentas eléctricas severas hasta las 8:00 p.m. del martes.

El evento meteorológico podría afectar especialmente el tráfico de la tarde y la noche, debido a la combinación de lluvia intensa, tormentas y posibles inundaciones repentinas.

El mayor riesgo se concentra en el área Tri-State, con acumulados de lluvia que podrían superar varias pulgadas. | Crédito: AFP
El mayor riesgo se concentra en el área Tri-State, con acumulados de lluvia que podrían superar varias pulgadas. | Crédito: AFP
/ SPENCER PLATT

¿Qué ocurrirá el miércoles 29 de julio en Nueva York?

Para el miércoles, las lluvias continuarán, aunque serán más dispersas. Los pronósticos indican que la actividad de precipitaciones se concentrará principalmente en las zonas ubicadas al este de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, evitar zonas con acumulación de agua y tomar precauciones durante los desplazamientos mientras permanezca activa la alerta por inundaciones en el área Tri-State.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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