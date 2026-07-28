Una alerta por inundaciones está vigente para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut debido a la llegada de fuertes tormentas que podrían dejar lluvias intensas y provocar inundaciones repentinas desde la tarde de este martes 28 de julio. El sistema meteorológico amenaza con generar complicaciones en gran parte del área tri-estatal (Tri-State area), con acumulados importantes de lluvia y posibles interrupciones durante una de las horas de mayor movimiento: el regreso a casa. Ante este escenario, estas son las horas de mayor peligro por las fuertes precipitaciones y el riesgo de inundaciones repentinas.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias comenzarán durante las primeras horas de la tarde y podrían extenderse hasta la noche, aumentando el riesgo de calles anegadas, problemas de transporte y condiciones peligrosas para quienes se movilicen.

¿Cuándo se espera el mayor peligro por las tormentas?

El periodo de mayor preocupación será desde la tarde del martes 28 de julio hasta la noche, cuando las tormentas podrían intensificarse y dejar fuertes tasas de precipitación.

Algunas zonas podrían recibir entre 2 y 3 pulgadas de lluvia por hora, mientras que el acumulado general se ubicaría entre 2 y 5 pulgadas. En áreas aisladas, especialmente al norte y este de la ciudad de Nueva York, la cantidad podría ser incluso mayor.

Las lluvias más intensas podrían provocar inundaciones repentinas y complicaciones durante la tarde y noche. | Crédito: X / @NWSNewYorkNY

Zonas con mayor riesgo de inundaciones

El mayor peligro de inundaciones repentinas se concentra en:

Nueva Jersey del norte

Ciudad de Nueva York

Valle del Hudson

Estas áreas tienen un nivel 3 de 4 de riesgo por inundaciones repentinas, según los pronósticos meteorológicos.

La vigilancia por inundaciones continuará hasta la mañana del miércoles, mientras el sistema continúa avanzando por la región.

Condados bajo vigilancia por inundaciones

Estado Zonas bajo vigilancia Nueva York Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, Nassau, Westchester, Orange, Putnam y Rockland Nueva Jersey Bergen, Hudson, Essex, Passaic y Union Connecticut Fairfield y New Haven

Nueva Jersey también tiene alerta por tormentas severas

Además de la vigilancia por inundaciones, gran parte de Nueva Jersey permanece bajo una vigilancia de tormentas eléctricas severas hasta las 8:00 p.m. del martes.

El evento meteorológico podría afectar especialmente el tráfico de la tarde y la noche, debido a la combinación de lluvia intensa, tormentas y posibles inundaciones repentinas.

El mayor riesgo se concentra en el área Tri-State, con acumulados de lluvia que podrían superar varias pulgadas. | Crédito: AFP / SPENCER PLATT

¿Qué ocurrirá el miércoles 29 de julio en Nueva York?

Para el miércoles, las lluvias continuarán, aunque serán más dispersas. Los pronósticos indican que la actividad de precipitaciones se concentrará principalmente en las zonas ubicadas al este de la ciudad de Nueva York.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, evitar zonas con acumulación de agua y tomar precauciones durante los desplazamientos mientras permanezca activa la alerta por inundaciones en el área Tri-State.

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