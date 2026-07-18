Las severas tormentas que se están registrando en Texas ha provocado que se originen inundaciones en distintas calles del estado. Aunque las autoridades locales han tomado acciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de sus habitantes, aún existen residentes que se mantienen bajo riesgo. En ese sentido, si estás manejando un coche y, repentinamente quedas atrapado en una peligrosa corriente de agua, es necesario que sepas cómo actuar.

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Durante una conversación con N+ Univision , Marco Banda, vocero nacional de la Cruz Roja Americana, explicó la severidad de las temporadas de lluvias en el “Estado de la Estrella Solitaria”: cerca de 3 millones de residentes distribuidos en 7 condados han resultado afectados.

Producto de esta alerta meteorológica, cientos de familias han tenido que ser evacuadas ante el riesgo inminente de inundaciones. Lo alarmante es que este peligro aún puede registrarse en el momento menos esperado.

Los meteorólogos señalan que las temporadas de lluvias pueden convertirse en una trampa mortal para los conductores en cuestión de tiempo. Por esa razón, es indispensable saber actuar ante estas situaciones.

Las lluvias intensas suelen representar un peligro para los conductores. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer si quedo atrapado en mi auto durante una inundación en Texas

Lo más importante es que si estás manejando y visualizas una autopista inundada, no intentes cruzarla. Trata de encontrar otra ruta para que llegues hacia tu destino; de esa manera estás evitando que enfrentes un riesgo.

Ahora, en el hipotético caso que tomes la decisión de cruzar la corriente de agua por creer que el nivel no es peligroso o fuiste sorprendido por esta inundación, esto son las recomendaciones brindadas por los expertos a N+ Univision :

Intenta mantener la calma, pero debes actuar con rapidez.

Procura bajar las ventanas y salir por ellas antes de que el sistema eléctrico de tu coche deje de funcionar.

Si no lograste bajar las ventanas, usar el rompevidrios o la cabecera de tu asiento para quebrar una ventana lateral.

Si logras salir, busca un lugar alto y alejado de los cables eléctricos.

Contacta a los servicios de emergencia.

Es importante mantener la calma en esta situaciones, pero actuar con rapidez, así lo indican los expertos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por su parte, Diego Moreno, bombero y piloto de rescate, recomendó a los residentes texanos en situación de peligro que llamen al 911 cuando realmente estén en peligro. De esa manera, se utilizan los recursos correctamente.

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